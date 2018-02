Fontys gaat MLE-software gebruiken

Fontys Hogeschool Financieel Management (FHFM) heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Make Life Easier. De hogeschool gaat voor de bacheloropleiding Accountancy en de post-hbo-opleiding MKB Accountant gebruikmaken van de accountancysoftware MLE controle en MLE samenstel.

De software wordt alleen voor studiedoeleinden ingezet. Volgens Fontys-directeur Daan Greven helpt het studenten om met beroepsproducten de opgedane kennis – in samenwerking met bedrijven en organisaties uit het werkveld – in de praktijk toe te passen. En in dat kader zijn wij blij dat MLE zich als Partner in Education aan onze bachelor opleiding Accountancy en post-HBO opleiding MKB Accountant verbonden heeft en studenten op die manier in de gelegenheid worden gesteld om met de modernste accountancysoftware te werken en ervaring op te doen.”

Denkproces stimuleren

MLE probeert met de software het denkproces te stimuleren, zegt directeur Michiel Wijma. “Professionele oordeelsvorming is een vaardigheid die je als accountant moet ontwikkelen. Een heleboel zaken, hygiënefactoren, kun je automatiseren. Daarbij is het de kunst om dat niet te doen met ellenlange checklists. De (assistent) accountant bepaalt wat er moet gebeuren voor de controle- en of samenstelopdracht en de applicatie faciliteert het hoe.”