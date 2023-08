Best of Breed vs. Best of Suite: welke wint de strijd in jouw accountantskantoor?

Altijd de beste applicaties in huis en nooit afhankelijk zijn van één partij of leverancier. Dát is waar je voor gaat met een best of breed softwareoplossing. Klinkt aantrekkelijk, of niet? Toch is dit niet voor ieder accountantskantoor de beste oplossing. Sommigen gaan namelijk liever voor best of suite: softwareoplossingen van dezelfde leverancier, met als grootste voordeel dat deze naadloos met elkaar integreren.

Maar welke oplossing is het beste geschikt voor jouw situatie? Moet je kiezen voor best of breed of best of suite? Wij zetten de voor- en nadelen voor je op een rij. Zo kies je in no-time de beste oplossing voor jouw kantoor.

1. Naadloze IT vs. de beste oplossing voor jou

Voorheen was de integratie het grootste verschil tussen best of breed en best of suite softwareoplossingen. Bij best of breed kies je altijd voor de beste oplossing voor jouw accountantskantoor, die op de markt beschikbaar is. Hierdoor eindig je met verschillende applicaties van verschillende leveranciers, die niet altijd even goed op elkaar aansluiten.

Bij een best of suite softwareoplossing werkt dit anders. Hierbij kies je voor een totaalpakket, waarbij alle applicaties binnen jouw IT-landschap naadloos op elkaar aansluiten. Of ten minste, dat is wat een best of suite partij belooft. In de praktijk blijkt dit vaak minder goed te werken dan vooraf gedacht.

Daarnaast sluiten best of breed oplossingen ook steeds beter op elkaar aan. Softwareontwikkelaars laten applicaties namelijk steeds beter integreren om hun marktpositie te versterken. Dat maakt de keuze voor de beste software voor jouw accountantskantoor dus een stuk makkelijker.

2. Innovatie en vernieuwing

Best of breed developers verkopen hun producten dus niet in een pakket, maar los. Hierdoor staan zij vrij om alle nieuwe ontwikkelingen en innovaties in de branche direct door te voeren in hun softwareapplicaties. Met best of breed software ben je dus altijd helemaal up-to-date.

Daarentegen lopen best of suite oplossingen vaak achter op de nieuwste ontwikkelingen. Dit komt omdat developers iedere nieuwe ontwikkeling eerst moeten doorontwikkelen zodat dit aansluit op de andere oplossingen binnen het softwarepakket. En dat kost tijd. Kies jij dus voor een best of suite softwarepakket? Dan is de kans groot dat je niet het nieuwste hebt op het gebied van IT.

3. Standaard features vs. features zoals jij ze wilt

Maar wat moet de software binnen jouw accountantskantoor nou eigenlijk écht kunnen? Wat zijn de eisen die je stelt aan deze applicaties? En welke details zie je graag terug? Dit zijn vragen die je jezelf moet stellen voor je de keuze maakt tussen best of breed of best of suite. Is jouw belangrijkste eis dat alle applicaties met elkaar integreren? Dan koos je voorheen dus voor een best of suite pakket.

Maar zoals we hierboven al benoemden, werken deze integraties ook bij best of breed oplossingen steeds beter. Daarnaast kies je voor een best of breed accountancypakket wanneer je specifieke wensen of maatwerkoplossingen nodig hebt. Zorg er dus voor dat je al jouw eisen voor jezelf op een rij zet en kies vervolgens de software die daar het beste bij aansluit!

4. Veiligheid

Als accountant werk je met privacygevoelige gegevens en dus is de veiligheid van deze data erg belangrijk. Zorg er dus voor dat je de beveiliging van iedere applicatie meeneemt in jouw keuzeproces!

Best of suite software developers verkopen hun producten als totaalpakket waardoor de beveiliging van deze pakketten vaak goed op elkaar aansluit. Dat wil alleen nog niet zeggen dat een best of suite pakket ook meteen de beste oplossing is. Want: het kost misschien meer tijd om jouw best of breed oplossingen op elkaar aan te sluiten, maar dan heb je ook wat! Je kunt de beveiliging van jouw best of breed software namelijk zo uitgebreid en gedetailleerd maken als je maar wilt.

5. Kosten

Last but not least is het natuurlijk belangrijk om de oplossing te kiezen die past binnen het budget van jouw kantoor. Ben je op zoek naar een betaalbare oplossing? Dan denk je misschien al snel aan een best of suite optie. Want doordat dit als totaalpakket wordt geleverd, kost het beheer ervan minder tijd. Hierdoor is de Total Cost of Ownership voor zo’n pakker dus lager.

Helaas zit hier nog wel een addertje onder het gras. Doordat je een best of suite pakket niet zelf samenstelt, komt het in de praktijk vaak voor dat veel functionaliteiten onbenut blijven. In dat geval betaal je dus meer dan dat je daadwerkelijk gebruikt.

Veel kantoren kiezen daarom voor een best of breed oplossing. Hier neem je namelijk precies de software af die jij nodig hebt. Niet meer, niet minder. En werk jij in een groter kantoor waar er meer eisen hangen aan de software? Ook dan past best of breed goed bij jouw situatie, omdat je deze kunt aanpassen aan alle wensen en eisen van jouw kantoor.

Maak jij de juiste keuze?

Past een best of suite softwareoplossing in jouw kantoor, of heb je toch liever een onafhankelijke best of breed optie? Voor de accountant die voor deze laatste optie gaat, hebben we goed nieuws: tegenwoordig zijn er verschillende tools, waardoor jouw zorgvuldig gekozen best of breed software samenwerkt en integreert zoals een best of suite pakket dat doet. Zo heb je de voordelen van een best of breed oplossing mét het gemak van een best of suite pakket!

