Klantenstop voor accountantskantoren

Eigenaren van kantoren in de accountancy zijn druk. Ze zijn zelf betrokken bij het productieproces en treden op als adviseur en relatiebeheerder. Ze houden de vakinhoud bij, werken aan kwaliteit en ICT, zijn ondernemer en werkgever. Veel eigenaren hebben het zo druk dat ze de komende maanden absoluut geen nieuwe klanten willen. Het is zelfs niet de bedoeling dat potentiële klanten (prospects) contact opnemen. Herkent u dit? Kosten telefoontjes, mailverkeer en vrijblijvende gesprekken met potentiële klanten u ook te veel tijd?

We hebben onderzoek gedaan naar methoden die uw collega-kantoren in de praktijk toepassen om dit probleem op te lossen. Samenvattend: Zaai twijfel of u nog wel in business bent. En als iemand toch contact op wil nemen, maak het hem moeilijk.

Top 20 praktijkoplossingen

Om u te helpen geen nieuwe klanten aan te trekken, hebben we een top 20 samengesteld:

Geen naambord aan of bij de gevel. Achterstallig onderhoud, een rommelige entree of andere wanorde aan de binnen- of buitenzijde van het kantoor. Geen website. Slechts een of meer webpagina’s met de kantoornaam en NAW-gegevens op een algemene website voor kantoren in de accountancy, soms in combinatie met een niet meer actief telefoonnummer of e-mailadres. Een website waarvoor een flashplayer nodig is om deze te openen. Een website die niet responsive is, die dus niet makkelijk via mobiel of tablet te raadplegen is. Een website met alleen NAW-gegevens. Een website met een oud telefoonnummer of e-mailadres, soms allebei. Een website zonder namen, foto’s en informatie over de personen die verantwoordelijk zijn voor het kantoor. Een website zonder e-mailadres. Soms is er wel een ‘contactformulier’ dat de bezoeker die contact wil, moet ‘Insturen’. De telefoon wordt niet opgenomen en je kunt ook geen boodschap achterlaten. Aan de telefoon belooft iemand dat iemand anders je zo spoedig mogelijk terugbelt. En daar blijft het bij. Op een e-mail krijg je geen reactie, zelfs geen ontvangstbevestiging. Insturen van het ‘contactformulier’ levert geen reactie op, zelfs geen ontvangstbevestiging. Aanmelden voor de nieuwsbrief levert geen reactie op, geen ontvangstbevestiging of bedankje en al helemaal geen nieuwsbrief. Een website met duidelijk verouderde teksten. Een website met ‘laatste nieuws’, ‘tips’ of ‘actualiteiten’ van meer dan 2 maanden geleden. Een website met vermelding van Beroepsorganisaties die al enige jaren gefuseerd zijn, niet meer bestaan en/of al jaren anders heten. Een website zonder enige call-to-action of andere actieve uitnodiging om contact op te nemen. Geen vermelding van kantoor of eigenaren/medewerkers op LinkedIn (zakelijk netwerk).

Bovenstaande punten klinken misschien als open deuren, maar wij komen ze nog dagelijks in de praktijk tegen.

U hebt wel ruimte voor nieuwe klanten?

Stel, u bent nog wel in business, en u hebt ruimte voor nieuwe klanten – eventueel om van andere afscheid te kunnen nemen – , dan weet u nu waar u aan kunt werken.

Roel Marien is oprichter/directeur van Accountantsportal. Accountantsportal richt zich op praktische en actuele tools voor marketing, copywriting, storytelling en informatievoorziening voor accountant-, administratie- en belastingadvieskantoren