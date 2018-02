MKB-Nederland: griffierechten moeten omlaag

MKB-ondernemers huren steeds minder een deurwaarder in, ziet MKB-Nederland. De almaar verder stijgende griffierechten wegen volgens de belangenorganisatie niet meer op tegen het innen van kleine (tot zo’n 1.000 euro) onbetaalde facturen. MKB-Nederland wil daarom een verlaging tot 117 euro voor zaken tot 5.000 euro.

De Wet griffierechten in burgerlijke zaken (Wgbz) uit 2011, die het ingewikkelde stelsel van griffierechten moest vereenvoudigen, is volgens MKB-Nederland één van de belangrijkste oorzaken: ‘In deze wet zijn staffels opgenomen met griffierechten. Die zijn te hoog. Daardoor werkt de wet niet zoals beoogd: iedereen moet toegang blijven houden tot de rechter en de kosten van de rechtspraak uit de griffierechten moeten kunnen worden betaald.’

470 euro griffierechten

Een ondernemer moet voor een vordering vanaf 500 euro 470 euro aan griffierechten betalen. Hier bovenop komen nog de kosten van dagvaarden, ook een paar honderd euro. En niet te vergeten het proces dat al voor de dagvaarding heeft plaatsgevonden met het sturen van herinneringen en aanmaningen. ‘Dit kost veel geld en negatieve energie. De ondernemer loopt daarbij ook nog het risico de zaak te verliezen of dat de schuldenaar niet in staat is te betalen.’

Het gevolg is dat het aantal dagvaardingen bij de kantonrechter sinds 2011 met 40 procent is gedaald. Afgelopen jaar was de daling zelfs 17 procent volgens cijfers van de Raad voor de Rechtspraak. Ook de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) luidt de noodklok. In de sector staan de omzetten onder druk en neemt het aantal deurwaarders in sneltreinvaart af.