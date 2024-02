Mkb-financier roept banken op deuren open te houden voor het mkb 

Ondernemers wenden zich voor financiering steeds vaker tot non-bancaire kanalen. Platform voor hybride financiering NLInvesteert bemiddelde dit jaar bij 180 miljoen euro aan financieringen. “We zijn natuurlijk trots op die groei. Tegelijkertijd merken we meer dan ooit hoe cruciaal het is dat banken hun maatschappelijke rol als kredietverstrekker blijven vervullen”, stelt Dirkjan Takke, directeur van NLInvesteert.

Banken hebben flink ingeboet aan populariteit als kredietverstrekker. Ging in 2019 nog 80% van de ondernemers met een financieringsbehoefte naar een bank, in 2013 is dat gedaald naar 60%. Dit blijkt uit de financieringsmonitor 2023 van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het eerste loket waar ondernemers zich steeds vaker melden zijn accountants en (financieel) adviseurs, die de weg openen naar andere financieringsmogelijkheden.

Dirkjan Takke, oprichter van NLInvesteert, ziet die trend dagelijks. “In de laatste tien jaar hebben onze onafhankelijke regionale adviseurs gemiddeld elk jaar 20% tot 30% meer ondernemers aan een nieuwe financiering geholpen. Je ziet dat daarbij onze rol verandert. Werden we vroeger pas als alternatief benaderd als de bank “nee” had gezegd, nu worden we steeds vaker eerder in het proces geraadpleegd en gaan wij voor een ondernemer ook naar de bank om een deel van de financiering te regelen. Dit in aanvulling op het deel dat we via onze non-bancaire financieringspartners en de beleggers op ons platform leveren. Dat heet hybride financiering en dat wordt steeds normaler.”

Banken blijven wel keihard nodig

De beschikbaarheid van bancaire financiering, nog steeds het goedkoopste geld in de markt voor Nederlandse ondernemers, droogt op, stelt financieringsadviseur Takke. “Banken draaien de kredietkraan steeds verder dicht, waardoor ondernemers andere oplossingen moeten zoeken. Die zijn er, maar de beschikbaarheid van bancair geld blijft cruciaal. Alternatieven zijn vaak toch duurder. Als een financieringsoplossing ten minste deels met banken ingevuld kan worden, blijven de rentelasten voor ondernemers redelijk. We roepen banken daarom nadrukkelijk op om onderdeel te blijven van de financieringsoplossingen voor het mkb.”

Vastgoedfinanciering zit op slot

Takke concludeert uit de cijfers van NLInvesteert dat het volume aan vastgoedfinancieringen fors daalt. “Ten opzichte van vorig jaar zijn er fors meer bedrijfsleningen en substantieel minder vastgoedfinancieringen afgesloten. In 2022 financierden we nog veel vastgoed. Die markt gaat nu echt op slot”, zegt Takke.

“Bij vastgoedontwikkelaars zien we inmiddels een enorme frustratie omdat vergunningstrajecten vertraging oplopen, de nieuwe huurregels roet in het eten gooien en de rentelasten toenemen. Bovendien is er gebrek aan personeel. Het is één dramatische cocktail. Gelukkig voor ons, zien we de behoefte aan bedrijfsleningen juist toenemen. Dat heeft het wegvallen van vastgoedfinanciering meer dan opgevangen”, aldus Takke.

Groei voor NLInvesteert

Takke, afkomstig uit de advies- en banksector, heeft NLInvesteert in 2015 opgericht om het gat in kredietverleningen te helpen dichten. Sinds de oprichting in 2015 heeft NLInvesteert in totaal voor 845 miljoen euro aan hybride financiering bemiddeld waarvan naast bancair geld een groot deel via haar platform en fondsen met private investeerders.

NLInvesteert kijkt terug op een druk jaar, met 180 miljoen euro aan bemiddelde financieringen, waarmee het totaal bemiddelde financieringsvolume met 27 procent steeg naar 845 miljoen euro. Het nettorendement voor investeerders bedroeg in 2023 gemiddeld 8,4%, tegen 8,2% in 2022. Daarmee blijven de rendementen voor beleggers op een hoog niveau.

Ondanks de economische tegenwind bleven de defaults (leningen met betalingsachterstanden of die worden afgeschreven) onverminderd laag in 2023. “De afboekingen bleven met 0,56% redelijk stabiel rond de half procent. We hebben dus het rendement hoog kunnen houden onder uitdagende omstandigheden”, stelt Takke.

NLInvesteert richt zich op stabiele bedrijven met een goed team en een positieve cashflow. Takke: “Wij noemen dat het hart van het MKB. Dat zijn in de regel bedrijven die winst maken en een sterk trackrecord hebben. Bovendien zitten we regelmatig met onze ondernemers om de tafel om problemen voor te zijn of in een vroeg stadium op te lossen.”

Private equity

De betrokkenheid van investeerders bij de verschaffing van kapitaal aan het MKB verbreedt zich van de verstrekking van leningen naar ook aandelenkapitaal. Zowel MKB-ondernemers als investeerders staan hiervoor open. Takke: “We hebben een apart private equity-fonds opgericht, dat zich op kleinere MKB-bedrijven richt die normaliter niet op de radar van de doorgaans grote private equity partijen staan. Dit fonds kende een vliegende start en zal in 2024 naar verwachting groeien naar 25-30 miljoen euro.”