Nederbelg grijpt naast vrijstelling afkoop dga-pensioen

Nederlandse dga’s die in België wonen en in een bv voor hun pensioen hebben gespaard, grijpen mis bij het afkopen ervan. De belastingkorting die in Nederland geldt voor het afkopen van een dga-pensioen wordt bij de zuiderburen belast, meldt het FD.

Het zou om enkele honderden dga’s gaan die in België wonen. Ook elders in Europa zouden ondernemers de fiscale korting mislopen. Dat had volgens fiscaal experts makkelijk voorkomen kunnen worden.

Afschaffing PEB

Het Pensioen in Eigen Beheer (PEB) is vorig jaar afgeschaft. Ter stimulering van het afkopen van de pensioenpot, is in Nederland 34,5% van het vrij te vallen kapitaal onbelast. Voor 2018 geldt een vrijstelling van 25%. Maar de Belgische belastingdienst heeft aangegeven dat dga’s over dat voordeel wel inkomstenbelasting moeten gaan betalen.

Haast

Fiscalist Gerard Staats vindt dat (Tilburg University en BDO) deze domper voorkomen had kunnen worden door voor het hele pensioen een lager tarief te hanteren. Maar dat is door haast niet gebeurd. “De internationale aspecten zijn wel genoemd maar er is onvoldoende naar gekeken, omdat het pensioen in eigen beheer koste wat kost in 2017 moest worden afgeschaft.” De manier waarop België nu het voordeel belast, is in overeenstemming met het Nederlands-Belgische belastingverdrag, zegt Staats. Hij vindt dat er in fiscale wetgeving systematisch aandacht moet worden besteed aan internationale aspecten.

Klacht wegens discriminatie

Belastingadviseur Rudolf Kaarsemaker vindt dat er sprake is van ongelijke behandeling. Hij heeft een brief naar de vaste Tweede Kamercommissie voor Financiën gestuurd. Een klant van hem is sowieso de vrijstelling voor de 34,5% misgelopen omdat hij niet kon adviseren over de afkoop van zijn PEB zolang niet duidelijk was hoe de Belgische fiscus ermee zou omgaan. Kaarsemaker wil een klacht indienen wegens discriminatie bij de Europese Commissie als Financiën er niets aan doet.

Het ministerie van Financiën laat weten dat het inherent is aan het wonen in een ander land dat men onderworpen is aan de belastingregels van dat land. Bovendien profiteren dga’s in België wel van twee andere fiscale voordelen van de afschaffing van het PEB, aldus het ministerie.