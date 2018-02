Zakelijke dienstverleners onttrekken zich aan toename faillissementen

Het aantal failliet verklaarde bedrijven is opnieuw gestegen, zo meldt het CBS. In januari zijn er 5 bedrijven meer failliet verklaard dan in december 2017. Die maand steeg het aantal faillissementen nog met 17. In de handel gaan de meeste bedrijven failliet. De specialistische zakelijke dienstverleners (onder meer accountancy) laten juist een sterke daling zien.

Gecorrigeerd voor zittingsdagen zijn er 271 bedrijven omgevallen, tegen 266 in december. Het aantal eenmanszaken dat failliet is verklaard, is eveneens licht gestegen: van 41 naar 44. Ten opzichte van januari vorig jaar is er sprake van een sterke daling: toen waren er nog 334 faillissementen bij bedrijven en 59 bij de eenmanszaken. In augustus vorig jaar bereikte het aantal faillissementen het laagste niveau sinds 2001. Daarna wisselen stijgingen en dalingen elkaar af. In december en januari nam het aantal weer iets toe. De laatste 10 maanden is de ontwikkeling min of meer stabiel.

Halvering bij zakelijke diensten

Zonder correctie voor zittingsdagen (in december is het aantal zittingsdagen vanwege de feestdagen kleiner) komt de teller in januari op 309 faillissementen, tegen 218 in december. In de handel gaan de meeste bedrijven failliet: 72 (38 in december). De financiële dienstverlening telt ook relatief veel faillissementen, 44 tegen 28 in december. In de specialistische zakelijke dienstverlening (waar accountancy onder valt) is juist een duidelijke afname te zien: het aantal faillissementen komt in januari uit op 21, bijna de helft minder dan de 36 van december vorig jaar. Ook bij de overige zakelijke dienstverlening zijn minder bedrijven failliet gegaan.