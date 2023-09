Arbeidsproductiviteit zakelijke dienstverleners groeit bovengemiddeld

De arbeidsproductiviteit in de commerciële sector is vorig jaar met 1,0 procent toegenomen ten opzichte van 2021, meldt het CBS. In de horeca, zakelijke diensten (waaronder accountancy) en in de industrie nam de arbeidsproductiviteit het hardst toe. De productiviteitscijfers zijn wel een stuk bescheidener dan vorig jaar, want toen boekte de arbeidsproductiviteit nog een plus van 4,3 procent.

Het CBS definieert de arbeidsproductiviteit als de toegevoegde waarde per gewerkt uur, die in ontwikkelde economieën op de lange termijn de belangrijkste bron is van economische groei. Vorig jaar nam de toegevoegde waarde van de commerciële sector toe met 5,2 procent, terwijl het aantal gewerkte uren met 4,1 procent toenam. Per saldo groeide daarmee de arbeidsproductiviteit met 1,0 procent. De commerciële sector omvat alle bedrijfstakken behalve de overheid, het onderwijs en de verhuur van en handel in onroerend goed.

Horeca boekt meeste groei

De horeca leverde met een groei van 0,76 procent de grootste bijdrage aan de toename van de productiviteit, al gaat daar weer 0,28 procentpunt af doordat het aandeel van de horeca in het totaal aantal gewerkte uren is toegenomen. De zakelijke dienstverlening (inclusief verhuur) was goed voor een productiviteitsgroei van 0,4 procentpunt. Dat wordt gesaldeerd met een minimale 0,01 procentpunt vanwege een groter aandeel in het aantal gewerkte uren. De handel, de financiële dienstverlening en de bouwnijverheid droegen negatief bij aan de ontwikkeling van de arbeidsproductiviteit. In deze sectoren nam de toegevoegde waarde per gewerkt uur in 2022 af. Bij de financiële dienstverlening was er zowel een afname van de arbeidsproductiviteit als een negatief verschuivingseffect vanwege een hoger aantal gewerkte uren.

Volgens het CBS is de groei van de productiviteit met name te danken aan digitalisering en efficiëntere werkprocessen. Maar: ‘hoewel er meer kapitaal, zoals machines en computers, werd ingezet, was de ontwikkeling van de inzet van kapitaal per gewerkt uur negatief omdat de inzet van arbeid harder steeg.’

Inflatie lager

Het CBS heeft vrijdag een groot aantal economische kengetallen gepubliceerd. Zo blijkt onder meer de inflatie de detailhandel een 5,9 procent hogere omzet te hebben opgeleverd in augustus, bij een 2,1 procent lagere afzet vergeleken met een jaar eerder. Ook kleding- en schoenenzaken en doe-het-zelfwinkels, in juli nog kampend met een omzetdaling, zaten weer in de plus. Verder blijkt uit een snelle raming (op basis van onvolledige gegevens) dat de inflatie in september is teruggelopen tot 0,2 procent. Tegenover goedkopere energie stonden duurdere levensmiddelen (+10 procent) en diensten (+4,6 procent).