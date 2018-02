Minister Grapperhaus verdedigt zich tegen klacht

Volgens minister Ferdinand Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) klopt het niet dat hij in 2016 als advocaat onjuist heeft gehandeld. Hij verdedigde zich tegen de klacht dat hij een rechter misleidende informatie heeft gegeven in een ontslagzaak rond KPMG Meijburg.

Minister Grapperhaus verscheen niet zelf bij de tuchtrechter voor advocaten (Raad van Discipline) in Amsterdam. Hij liet zich vertegenwoordigen door een advocaat, die de klachten ongegrond noemde.

KPMG Meijburg

Klager Karim Aachboun vocht destijds zijn ontslag aan bij belastingadvieskantoor KPMG Meijburg. Grapperhaus was toen, als bestuursvoorzitter van Allen & Overy, jurist voor de tegenpartij. Aachboun meent dat Grapperhaus als advocaat onethisch heeft gehandeld door de kantonrechter te misleiden en informatie achter te houden. Grapperhaus zou daarmee de gedragsregels voor advocaten hebben geschonden.

Arbeidsconflict

Fiscalist Aachboun moest bij Meijburg vertrekken na een uit de hand gelopen arbeidsconflict. De zaak kreeg eerder veel aandacht in de media. De rechter oordeelde in de ontslagzaak dat Meijburg zich ‘ernstig verwijtbaar’ had gedragen.

Aachboun heeft ook moeite met de gang van zaken rond zijn klacht bij de Raad van Discipline. Alle rechters zijn immers onder eindverantwoordelijkheid van Grapperhaus benoemd, stelt hij. De voorzitter van de Raad erkent dat het een bijzondere situatie is, maar niet zodanig dat de rechten van Aachboun daaronder zouden kunnen lijden.

De Raad van Discipline oordeelt op 10 april. Als de klacht gegrond is kan een maatregel volgen zoals een waarschuwing, een boete of in het uiterste geval een beroepsverbod.

Bron: ANP