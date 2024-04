Excuses KPMG’er voor examenfraude bij aandeelhoudersvergadering ING

Controlerend accountant Peti de Wit heeft de aandeelhouders van ING namens KPMG zijn excuses aangeboden voor de examenfraude die bij zijn kantoor is gepleegd. Daarvoor kreeg KPMG onlangs een recordboete van 25 miljoen dollar van de Amerikaanse toezichthouder Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB). Bij het accountantskantoor werden jarenlang antwoorden gedeeld.

Tijdens de aandeelhoudersvergadering van ING kwamen maandag veel vragen van de aandeelhouders over de examenfraude. Commissaris Margarete Haase liet weten doorlopend in gesprek te zijn met KPMG, dus ook over de affaire. ‘Wij zorgen ervoor dat KPMG handelt volgens de regels én onze waarden’, tekende het FD op.

‘Wangedrag’ betreurd

De Wit benadrukte dat intern onderzoek bewijst dat hij zelf niet in de fout is gegaan. Maar de accountant sloot niet uit dat iemand uit zijn controleteam met toetsen kan hebben gerommeld. De Wit betreurt ‘het wangedrag’ binnen KPMG Nederland met betrekking tot examenfraude. ‘Dit had niet mogen gebeuren. We moeten hiervan leren en een verandering in onze cultuur en gedrag doorvoeren. Personen die hebben deelgenomen aan het delen van antwoorden, zijn bestraft. Sommigen van hen moesten het bedrijf verlaten.’

Bron: FD

