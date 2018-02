Bill Gates: rijken moeten meer belasting betalen

Microsoft-oprichter Bill Gates heeft in een interview met CNN gezegd dat hij meer belasting wil betalen. Niet alleen hij, alle rijke Amerikanen zouden volgens de topman meer belasting moeten betalen.

In de televisieuitzending hekelde Gates de nieuwe belastingwet van president Donald Trump, die rijke Amerikanen ‘significant meer voordeel dan de middenklasse en arme mensen’ geeft, aldus Gates. De ondernemer en filantroop is voorstander van een sterker sociaal vangnet, dat gefinancierd moet worden door een belastingverhoging voor de top. Bill Gates is de rijkste man ter wereld met een geschat vermogen van 86 miljard dollar.