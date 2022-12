Vastgoedbedrijf Trump tilde vijftien jaar lang de fiscus

Het vastgoedbedrijf van de Amerikaanse ex-president Donald Trump heeft gedurende vijftien jaar belastingfraude gepleegd, heeft een gerechtshof in New York dinsdag geoordeeld in een zaak die drie jaar lang is onderzocht. Voordeeltjes voor werknemers werden buiten de boeken gehouden.

Het bedrijf werd schuldig bevonden op alle zeventien aanklachten. Medewerkers kregen bijvoorbeeld luxueuze appartementen, peperdure lease-Mercedessen, vorstelijke kerstbonussen en gratis kabeltelevisie. Die beloningen werden echter niet in de boekhouding opgenomen. Cruciaal in deze zaak was de getuigenis van de voormalige CFO van de Trump Organization, het familiebedrijf dat Trump miljardair maakte. Deze Allen H. Weisselberg heeft bekend dat hij de man is die de constructie heeft bedacht. De CFO erkende zo’n 1,8 miljoen aan bonussen te hebben ontvangen, waaronder een gratis appartement en een privé-opleiding voor zijn kleinkinderen.

Trump tekende document

De openbaar aanklager heeft geen beschuldigingen geuit richting Trump zelf, maar stelde wel dat hij de belastingfraude goedkeurde en sommige extraatjes zelf betaalde. Bewijs van zijn betrokkenheid blijkt alleen uit een door hem getekend document waarin loonverlaging wordt bekrachtigd voor een werknemer die ‘zwarte’ bonussen kreeg. De voormalig president reageerde op het oordeel met de mededeling dat het ‘teleurstellend’ is en dat de zaak slechts draaide om fraude bij de persoonlijke belastingaangifte van zijn CFO. De verdediging wees daarnaast op een zwakke plek bij de tegenpartij: Weisselberg zou zijn overgehaald te bekennen in ruil voor een gevangenisstraf van slechts honderd dagen.

Meer rechtszaken

Een grote financiële klap zal de uitspraak voor de organisatie niet worden: de maximale straf is een boete van 1,6 miljoen dollar, een fooi voor het bedrijf dat op jaarbasis honderden miljoenen omzet draait. De voormalige president, die in 2024 weer aan de verkiezingen wil meedoen, heeft nog meer rechtszaken aan zijn broek hangen. Er loopt nog een andere fraudezaak tegen The Trump Organization en Trump zelf is onderwerp van onderzoek naar overheidsdocumenten die hij na zijn aftreden meer naar huis zou hebben genomen. Hij weigert bovendien inzage te geven in zijn eigen belastingaangiften, wat gebruikelijk is bij presidenten. Het hooggerechtshof oordeelde onlangs nog dat Trump gewoon zijn belastingpapieren moet laten zien. De voormalig wereldleider ontsnapt mogelijk echter toch aan die verplichting doordat de Republikeinen vanaf januari de meerderheid hebben in het Huis van Afgevaardigden. Die kunnen het onderzoek dan alsnog dwarsbomen.

Bron: New York Times