Rabobank: Nederlanders bouwen onvoldoende buffers op

De meeste Nederlanders bouwen onvoldoende buffers op voor een financieel gezonde toekomst. Slechts twee op de vijf zetten geld opzij voor opleidingen, inkomensdalingen, pensioen en zorg. De Rabobank concludeert dat op basis van onderzoek door het Nibud onder 2000 mensen.

Bijna de helft van de ondervraagden houdt zich bezig met toekomstige geldzaken en inkomen. Desondanks zorgen velen niet voor financiële zekerheid. Een derde geeft aan simpelweg geen geld te hebben om opzij te zetten, maar van de mensen die die financiële ruimte wel hebben, doet slechts 39 procent dit.

Pensioenleeftijd verkeerd

Bijna vier op de tien mensen vinden dat ze niet zelf verantwoordelijk zijn voor hun financiële situatie na hun pensioen, maar de overheid of financiële dienstverleners als pensioenfondsen. Daarbij schatten veel mensen in de leeftijdsgroep 18 tot 34 jaar de pensioenleeftijd verkeerd in. De huidige dertigers krijgen niet eerder dan vanaf hun 71e AOW, twee jaar later dan ze gemiddeld denken. Verder valt op dat één op de vijf huizenbezitters zich niet realiseert dat een aflossingsvrije hypotheek een molensteen om hun nek kan worden.