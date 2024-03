Metaalhandelaar loopt als vaste klant tegen witwasbeleid Rabobank aan

Mag een bank op grond van witwasregels een krediet weigeren aan iemand die al jaren klant is, maar voor de omzet vooral leunt op contant geld? Die vraag is de inzet van een kort geding dat een schroothandelaar tegen de Rabobank heeft aangespannen.

De metaalhandelaar wilde een jachthaven in Maastricht overnemen voor 2,5 miljoen euro en deed daarvoor een kredietaanvraag bij de Rabobank – en die werd aanvankelijk goedgekeurd, zo schrijft het FD. Maar na een witwasonderzoek trok de bank de goedkeuring weer in, precies een dag voor de overdracht in januari. Want in dat onderzoek viel ook de naam van de handelaar en dat was een ‘rode vlag’ voor de bank die de man al twintig jaar zonder problemen in de boeken had.

22 miljoen contant betaald

De handelaar wil nu met een kort geding alsnog afdwingen dat het krediet wordt verstrekt. Voor de rechter bleek afgelopen week niet heel duidelijk waarom de Rabobank zich had teruggetrokken. Veel concreter dan ‘er waren signalen’ komt een medewerker van de bank niet. De handelaar kocht vorig jaar voor 32 miljoen euro aan schroot, waarvan 22 miljoen contant werd betaald. De bank vindt dat het bedrijf eerst de contante geldstromen tot een minimum moet beperken voordat er een akkoord komt voor de financiering van de jachthaven.

Volgens de man probeert het bedrijf wel over te stappen op giraal betalen, maar zien veel klanten dat niet zitten. Hij lijkt op begrip te kunnen rekenen van de voorzieningenrechter: ‘U kende dit bedrijf al jaren. Wat was nieuw aan die contante geldstroom?’, vroeg hij vergeefs aan de bank. De uitspraak volgt over twee weken.

Lees het hele artikel bij het FD