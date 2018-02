Uitspraak Europees Hof vrijwel zeker strop voor 100.000 bedrijven

Donderdag zet het Europees Hof van Justitie zo goed als zeker een streep door belastingvoordelen voor Nederlandse moeder- en dochterbedrijven die voor de fiscus een fiscale eenheid vormen. Die uitspraak zal ertoe leiden dat duizenden Nederlandse bedrijven meer winstbelasting moeten betalen.

Middelgrote ondernemingen met meerdere bedrijven in Nederland moeten al snel rekenen op tienduizenden euro’s extra. Voor de minister van Financiën is het arrest ook slecht nieuws, want bedrijven die internationaal opereren, kunnen juist een belastingvoordeel opeisen. Als bedrijven in Nederland buitenlandse zusterbedrijven geld hebben verstrekt, mogen zij de ontvangen vergoedingen over de laatste jaren na het arrest alsnog aftrekken van de winstbelasting.

Schade beperken

De voormalige staatsecretaris Wiebes van Financiën trachtte nog de schade te beperken, door een spoedwet aan te kondigen. Hij schrapte het binnenlandse voordeel bij renteaftrek in een fiscale eenheid, mocht het Hof de conclusie van de advocaat-generaal overnemen. Deze maatregel geldt dan met terugwerkende kracht vanaf woensdag 25 oktober. Voor de toekomst heeft de staatssecretaris van Financiën een nieuw fiscaal groepsregime beloofd, dat voldoet aan Europese regels.

Handen vol

Fiscalisten zullen aan de spoedreparatie hun handen vol hebben, want ongeveer 100.000 fiscale eenheden met gemiddeld drie bedrijven moeten hun fiscale resultaten in de laatste twee maanden van 2017 opnieuw tegen het licht houden, om één belastingaangifte te kunnen doen. Sommige belastingadviseurs hebben al uitgesproken dat ze grote problemen bij de Belastingdienst vrezen, als duizenden bedrijven hun fiscale resultaat voor 2017 moeten herzien.

95 % aandelen

Binnen een fiscale eenheid, kunnen meerdere ondernemingen gezamenlijk één aangifte vennootschapsbelasting indienen. Voor deze heffing van de vennootschapsbelasting (vpb) kunnen de moedermaatschappij en dochtermaatschappij(-en) als een fiscale eenheid worden aangemerkt. Voorwaarde is wel dat moedermaatschappij wel minimaal 95% van de aandelen van de dochtermaatschappij in handen heeft.

