Fiscale oplossing PwC houdt geen stand bij de rechtbank

De rechtbank in Amsterdam heeft een streep gezet door een fiscale constructie die PwC in 2018 aan klanten voorstelde. Het plan was bedoeld om renteaftrek voor de winstbelasting te behouden voor bedrijven die door een wetswijziging dit voordeel dreigden te verliezen. Dat de rechtbank daar niet mee akkoord gaat is terecht volgens de Belastingdienst, die naheffingen op kan leggen. Dat meldt het FD.

Innophos

Het betwiste advies draaide om het Amerikaanse bedrijf Innophos, actief in de voedings- en chemische industrie. PwC adviseerde Innophos om twee Nederlandse dochterondernemingen met terugwerkende kracht te laten fuseren om zo de beperking van de renteaftrek te omzeilen die toenmalig staatssecretaris Snel doorvoerde. De fusie mislukte omdat de stukken niet op tijd werden gedeponeerd in het handelsregister. Maar ook als de fusie op tijd zou zijn voltooid was de renteaftrek niet toegestaan, oordeelt de rechtbank. Dit vanwege een ‘besmette handeling’, waarbij eigen vermogen werd verschoven om de renteaftrek te genereren.

Schadeclaim

De zaak kwam voor de rechter nadat Innophos een schadeclaim indiende tegen notariskantoor Heussen wegens het te laat deponeren van de fusiedocumenten. Hoewel Heussen de fout toegaf, betwistte het de mogelijkheid van Innophos om de renteaftrek te behouden als de fusie op tijd was afgerond. De rechtbank oordeelde in lijn met de Belastingdienst dat de renteaftrek niet zou zijn toegestaan, zelfs als de fusie tijdig was voltooid.

Mogelijk financiële averij PwC

PwC heeft aangegeven geen vragen te beantwoorden over de afgekeurde constructie vanwege klantvertrouwelijkheid. Innophos kondigt aan in beroep te gaan tegen de uitspraak. Als de uitspraak in hoger beroep standhoudt, kan PwC financiële averij oplopen en lijdt de belastingadviespraktijk reputatieschade.

Bron: FD