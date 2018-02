Alfaversie RGS Taxonomie 3.0 gepubliceerd

De alfaversie van de RGS Taxonomie is door de Beheergroep Referentie GrootboekSchema (RGS) vrijgegeven. In de alfaversie wordt de koppeling gelegd tussen RGS 3.0 en 27 rapportages van de Nederlandse Taxonomie (NT12 bèta) en Banken Taxonomie (BT12 bèta).

In de definitieve versie van de RGS taxonomie wordt de koppeling gelegd met alle financiële rapportages van de definitieve NT en BT. Er zijn in deze versie van de RGS Taxonomie geen architectuurwijzigingen ten opzichte van de vorige versie.

De consultatie op deze alfaversie loopt tot 14 maart. Reageren op de consultatie kan via de RGS kennisbank. De alfaversie is hier te vinden, samen met een toelichting en is ook beschikbaar op www.nltaxonomie.nl/rgs

Bron: Referentie GrootboekSchema