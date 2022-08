NBA Taxonomie 2.1 gepubliceerd

De NBA heeft een nieuwe Taxonomie gepubliceerd om de wijzigingen in Standaard 700 ook toepasbaar te laten zijn in de digitale controleverklaring. De wijzigingen betreffen onder andere nieuwe paragrafen voor de controleaanpak frauderisico’s en de controleaanpak continuïteit. Ook is de beoordelingsverklaring aangepast.

De controleverklaring is in de NBA Taxonomie 2.1 aangepast met een nieuwe paragraaf ‘Informatie ter ondersteuning van ons oordeel’ en bevat nieuwe paragrafen voor de controleaanpak frauderisico’s en de controleaanpak continuïteit. In de beoordelingsverklaring is de conclusie van de accountant naar voren geplaatst en is de introductie vervallen. Daarnaast kan in de beoordelingsverklaring nu ook aandacht worden besteed aan de beoordeling van de groep en de kernpunten bij de beoordeling. Kleine aanpassingen betreffen de wijziging in de volgorde van de diverse paragrafen en het consistent toepassen van de term ‘conclusie’.

Aanpassingen verklaringengenerator nog dit jaar

De NBA taxonomie maakt het mogelijk om accountantsverklaringen op te stellen in het XBRL-formaat en omvat de definities voor de controle-, beoordelings-, samenstelverklaring en de controleverklaring samengevatte financiële overzichten. De NBA Taxonomie 2.1 zal worden opgenomen in de Verklaringengenerator, waarmee diverse accountantsverklaringen kunnen worden gegenereerd. De aanpassingen voor de NBA Taxonomie 2.1 zullen nog voor het einde van dit jaar zijn gerealiseerd.