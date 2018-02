Compliance hoog op prioriteitenlijst MKB

Het voldoen aan wet- en regelgeving is binnen een paar jaar uitgegroeid tot een van de belangrijkste prioriteiten van MKB-bedrijven in Nederland. Dit is één van de uitkomsten van de MKB Barometer, een onderzoek naar trends en ontwikkelingen binnen het MKB op initiagief van Exact.

Bijna een kwart van de ondernemers (23%) noemt ‘compliance’ als een van de topprioriteiten. Dat is een aanzienlijke stijging ten opzichte van de resultaten van de vorige MKB Barometer (2016), toen nog maar 8% zich druk maakte om compliance.

Nieuwe klanten vinden

Ook valt op dat bedrijven met maximaal vijftig medewerkers andere prioriteiten hebben dan bedrijven met vijftig tot 250 medewerkers. In de eerste categorie is het aantrekken van nieuwe klanten de belangrijkste uitdaging (66%), gevolgd door de kwaliteit van producten en diensten (40%) en kostenbeheersing (36%). Voor de grotere bedrijven staat de kwaliteit van het aanbod verbeteren bovenaan de lijst (52%), gevolgd door de ontwikkeling van nieuwe diensten en producten (40%) en kostenbeheersing (39%).

AVG/GDPR

‘Het is geen verrassing dat compliance stijgt op de prioriteitenlijst, gezien de naderende deadline om aan de GDPR-wetgeving te voldoen. Dit vereist vaak aanpassingen in de manier waarop bedrijfsprocessen en de informatiebeveiliging zijn geregeld,’ aldus Paul Ramakers (foto), COO van Exact. ‘Dat kan gezien worden als lastig, maar het biedt ook gelijk de mogelijkheid om de bedrijfsvoering efficiënter te maken. Veel bedrijven moeten de processen voor onder andere marketing en sales en HR onder de loep nemen. Als die goed op orde zijn, leidt dat tot meer efficiency en een dieper inzicht in de beschikbare informatie. Dat maakt duidelijk waar de kansen liggen om de bedrijfsuitdagingen aan te pakken.’

Data-analyse

De MKB Barometer laat zien dat de meeste bedrijven data gebruiken in hun besluitvorming, maar dat de rol van die data verschuift. Voor 16% van de bedrijven met 50 tot 250 medewerkers is data altijd leidend. Een daling van 10% ten opzichte van 2016. 72% zegt dat data soms leidend en soms ondersteunend is (+13% ten opzichte van 2016). Van de bedrijven met maximaal vijftig werknemers geeft 14% aan dat de data altijd leidend is, wat overeenkomt met het percentage uit 2016. 37% zegt dat data soms een leidende rol speelt (-10% ten opzichte van 2016) en 23% geeft aan dat data een zeer beperkte rol speelt. Ramakers: ‘Naast data lijken andere bronnen van intelligentie een belangrijkere rol te gaan spelen bij de besluitvorming. Dit is natuurlijk niet erg, maar tegelijkertijd zien we ook dat bedrijven die hun beslissingen baseren op real-time data een concurrentievoordeel behalen.’

Beroep op IT

Veel organisaties maken inmiddels gebruik van geautomatiseerde rapporten voor het inzien van belangrijke data. Van de respondenten geeft 36% aan dat ze met één druk op de knop een compleet en real-time overzicht kunnen krijgen van de resultaten binnen de organisatie (financieel, operationeel, HR en commercieel). Voor 37% geldt dat er al her en der gebruik wordt gemaakt van geautomatiseerde rapporten, maar nog niet overal in de organisatie. De overige groep moet data verzamelen uit verschillende databases (21%) of moet een beroep doen op IT om een rapport uit te draaien (6%).