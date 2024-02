Datagedreven controle vraagt meer communicatieve vaardigheden van accountant

Data-analyse maakt accountantscontroles steeds effectiever en efficiënter, stelt recruiter Robert Walters. De transitie naar datagedreven controleren zorgt er echter wel voor dat accountants andere vaardigheden moeten bezitten, met communicatie voorop. Dat vraagt vooral van de ervaren accountants een omschakeling.

Omdat met computergestuurde controle hele datasets onder de loep kunnen worden genomen, wordt de controle minder foutgevoelig en potentieel minder arbeidsintensief. ‘Hierdoor kunnen accountants veel sneller grotere hoeveelheden informatie onderzoeken. Het systeem helpt hen tot een conclusie te komen, waardoor ze preciezer en objectiever kunnen oordelen over de betrouwbaarheid van systemen en processen. De foutmarge is daardoor veel kleiner, net als de persoonlijke bijdrage van de accountant’, zegt Rob Steur, specialist in finance recruitment. Een bijkomend voordeel is dat datagedreven controle ook de werkdruk kan verlagen.

Communicatievaardigheden gevraagd

Wel verandert naast het werk ook de accountant zelf, aldus Steur. ‘Van oudsher zat je als accountant tot in je ellebogen in de administratie en was je in de weer met cijfers, jaarverslagen en grootboekrekeningen. Tegenwoordig moeten accountants meer naar buiten kunnen treden en zijn goede communicatieve vaardigheden net zo belangrijk als administratieve kennis. Accountants moeten de uitslag van een controle kunnen vertalen naar een voor de klant begrijpelijk rapport en uitleggen hoe en waarom ze tot een bepaald oordeel zijn gekomen.’

Dat inzicht hebben accountantskantoren ook in toenemende mate: bij 40 procent van de accountancyvacatures wordt specifiek om goede communicatievaardigheden gevraagd. ‘Dit blijkt nog belangrijker voor werkgevers in audit dan bijvoorbeeld administratieve of consultancyvaardigheden. Ook data literacy, het vermogen om zinvolle informatie af te leiden uit grote hoeveelheden data, wordt met de digitalisering van de controle steeds belangrijker.’

Financial accountant versus business accountant

In RA-opleidingen worden deze aspecten al voldoende meegenomen, vindt Steur. Maar professionals die al wat langer in het vak zitten moeten door de digitaliseringsslag omschakelen. ‘De nieuwe generatie accountants moet een combinatie zijn van verschillende typen mensen: de dataspecialist, de registeraccountant en de presentator als linking pin. Dat is vergelijkbaar met de wijze waarop het vak van controller de laatste jaren is geëvolueerd, met een duidelijke splitsing tussen financial control en business control, waarbij de business controller de communicator is van de twee.’ Steur vraagt zich af of het tijd is om een onderscheid te gaan maken tussen financial accountants en business accountants.