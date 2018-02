Particulieren moeten vooringevulde aangifte controleren, zegt fiscus

Belastingbetalers moeten door de Belastingdienst vooringevulde cijfers zelf goed (laten) controleren. Die waarschuwing komt van de Belastingdienst zelf. ‘We kunnen niet alles weten, iedereen blijft zelf verantwoordelijk’, waarschuwt Eline Spros, directeur Particulieren bij de fiscus in de Telegraaf.

De online aangifte zorgde twee jaar geleden nog voor grote problemen bij de fiscus. Dit jaar kunnen 70.000 mensen op hetzelfde moment aangifte doen. Wie voor 1 april de aangifte invult, heeft uiterlijk 1 juli bericht over wat er betaald moet worden, of wat de eventuele teruggave is.