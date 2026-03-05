Aanvragen voor belastingadviseurs schieten met 226% omhoog op één dag

De jaarlijkse belastingaangifte is weer begonnen, en dat zorgt voor een enorme druk op de sector. Trustoo, vergelijkingsplatform voor lokale dienstverleners, zag op 2 maart het aantal aanvragen voor advies bij de inkomstenbelastingaangifte omhoog schieten met 226%.

Veel Nederlanders wachten tot het laatste moment met het inschakelen van professionele hulp, terwijl adviseurs juist aanraden meer dan een maand van tevoren contact op te nemen.

Piek begin maart

Trustoo analyseerde het aantal aanvragen met betrekking tot de inkomstenbelastingaangifte van het afgelopen jaar tot en met nu. Zowel in 2025 als in 2026 is er een flinke toename van vraag naar belastingadviseurs te zien in januari en februari. Toch worden verreweg de meeste aanvragen gedaan op de eerste maandag van maart. Maandag 2 maart van dit jaar steeg het aantal aanvragen met 226% ten opzichte van het daggemiddelde in januari en februari.

“Logisch, maar misschien niet heel handig,” vindt Pieter Westerhuis, mede-oprichter van Trustoo. “Vanaf 1 maart kunnen mensen hun inkomstenaangifte indienen bij de Belastingdienst. Je ziet dat veel mensen dan pas bedenken of ze advies nodig hebben.” Westerhuis waarschuwt: “Op ons platform zien we dat die explosieve groei in vraag vaak leidt tot toenemende wachttijden en klantenstops. De kans op een beschikbare adviseur neemt significant af naarmate de deadline dichterbij komt.”

In aanloop naar de deadline van 1 mei dienen steeds meer mensen een spoedaanvraag in. Waar in februari 17% van de aanvragen als spoed wordt gekwalificeerd, stijgt dit aandeel in maart naar 40%. In april is bij 65% van de aanvragen sprake van spoed, met een piek van 71% in de laatste week van april.

Mensen lopen vast bij de aangifte

De fiscale taal van het aangifteformulier en complexiteit van de huidige regelgeving zijn de belangrijkste oorzaken dat mensen op het laatste moment nog hulp zoeken. “Ondanks dat het gebruiksvriendelijk is ontworpen, is het voor veel mensen toch eng en zijn we bang om fouten te maken bij het invullen,” geeft belastingadviseur Farah Leening van Rowen Advies aan.

Dit komt vooral voor bij complexe belastingsituaties die mensen nog niet gewend zijn. Zo worden aanvragen met betrekking tot de voorlopige aanslag of teruggaaf (43%) en buitenlandse belastingplicht (42%) het vaakst als spoed aangemerkt. Ook bij dossiers rondom een erfenis of schenking (37%), een scheiding of partnerschap (34%) en de eigen woning (33%) wordt relatief laat in het proces expertise gezocht.

Leening verklaart: “Een groot deel van de belastingplichtigen komt er pas in de eindfase van de aangifteperiode achter dat ze professionele ondersteuning nodig hebben. Veel mensen lopen vast bij specifieke onderdelen zoals aftrekposten voor zorgkosten of giften, of bij de complexe berekeningen rondom het werkelijk rendement op Box 3-vermogen.”

Mismatch verwachte doorlooptijd

Er bestaat een verschil in verwachtingen tussen klanten en adviseurs over hoe snel een aanvraag verwerkt kan worden. Uit analyse van de aanvragen blijkt dat meer dan twee derde van de klanten wil dat de belastingadviseur hun aangifte binnen een maand voltooid. Uit recent onderzoek van Trustoo blijkt dat 94% van de belastingadviseurs juist adviseert om meer dan een maand van tevoren contact op te nemen. 71% van de adviseurs adviseert een aanlevertijd van minstens twee maanden en 53% zelfs drie maanden of meer.

Bron: Trustoo