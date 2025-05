‘Geen noemenswaardige problemen’ bij recordaantal belastingaangiftes

De Belastingdienst heeft in maart en april ruim 10,5 miljoen belastingaangiftes van particulieren en ondernemers ontvangen. Vorig jaar kwamen er 10,3 miljoen aangiftes binnen.

“De aangifteperiode verliep dit jaar zonder noemenswaardige problemen”, meldt Steef Cobben, manager inkomstenbelasting bij de Belastingdienst. “We proberen aangifte doen steeds makkelijker te maken, bijvoorbeeld door gegevens vooraf in te vullen en mensen te verwijzen naar hulp.”

6800 meer afspraken voor hulp

Dit jaar werden ruim 51.500 afspraken gemaakt voor hulp bij aangifte door de Belastingdienst. Dat zijn er 6.800 meer dan vorig jaar. Dit is mogelijk het gevolg van de verschillende manieren van hulp die dit jaar extra onder de aandacht zijn gebracht. Via social media zijn ongeveer 7.000 vragen over de belastingaangifte beantwoord en bij de BelastingTelefoon werden 488.783 gesprekken gevoerd.

De Belastingdienst heeft bijna 3,2 miljoen verzoeken ontvangen voor uitstel voor het indienen van de aangifte inkomstenbelasting. 10% van de verzoeken is door belastingplichtigen zelf gedaan, de overige 90% is ingediend door belastingadviseurs, die vaak de aangifte doen voor ondernemers.

Iedereen die vóór 1 april aangifte heeft gedaan, ontvangt vóór 1 juli bericht. De eerste aanslagen zijn al op 30 april bezorgd. De Belastingdienst streeft ernaar om mensen die ná 1 april aangifte hebben gedaan binnen 3 maanden een bericht te sturen.