Wifi vakantiehuis zo gewoon dat het onder 6% tarief mag vallen

Het gebruik van wifi is zo algemeen geworden, dat de verhuurder van vakantiewoningen of stacaravans hiervoor het lage btw-tarief van 6% mag rekenen. Dat vindt Rechtbank Gelderland.

Vakantiegangers die een vakantiewoning huurden van een campingbaas, kregen in 2014 en 2015 tegen betaling een code voor wifi. Alleen mensen met een reserveringscode konden een wifi-toegang aanvragen. De rechtbank is van oordeel dat wifi eraan bijdraagt dat optimaal gebruik kan worden gemaakt van het verblijf in de vakantiewoning.

Hoofdprestatie

Met die motivatie kan het verstrekken van wifi onder de hoofdprestatie worden geschaard en tegen het lage btw-tarief in rekening worden gebracht. Dat wifi los van de huur wordt aangeboden en gefactureerd, doet daar niks aan af. Daarbij weegt wel zwaar dat de wifi niet elders dan in het vakantiehuis te gebruiken is en tegen een relatief kleine vergoeding wordt verstrekt.

Gasflessen

Kampeerders konden ook gasflessen om op te koken in de kampeerwinkel krijgen. De verhuurder van de vakantiewoningen probeerde met het eerder genoemde argument ook die onder het 6% tarief te krijgen. Maar daar ging de rechtbank niet in mee. Reden: het gas kon niet uitsluitend ter plaatse kon worden gebruikt, en daarom geldt de levering als een aparte prestatie.