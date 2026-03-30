Afschaffing verlaagd btw-tarief voor sierteeltproducten

De ministeries van Financiën en van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur zijn een internetconsultatie gestart over de afschaffing van het verlaagde btw-tarief voor sierteeltproducten met ingang van 1 januari 2028.

Het kabinet stelt in het coalitieakkoord Aan de slag voor om het verlaagde btw-tarief van 9% voor sierteeltproducten vanaf die datum af te schaffen. Dit betekent dat vanaf 1 januari 2028 het algemene btw-tarief van 21% zal gelden voor de verkoop in Nederland van onder andere bloembollen, snijbloemen, kamer- en balkonplanten, perk- en vaste planten en boomkwekerijproducten (inclusief geïmporteerde producten). De export van Nederlandse sierteeltproducten naar het buitenland valt dus niet onder deze verhoging.

In 2023 is doorgerekend dat wanneer het btw-tarief wordt verhoogd naar 21%, dat leidt tot hogere consumentenprijzen met effecten op de vraag, omzet en werkgelegenheid in de keten. De effecten van deze maatregel zullen met name worden gemerkt door de bloemendetailhandel. De maatregel draagt tegelijkertijd bij aan vereenvoudiging van het belastingstelsel en verhoogt de belastingopbrengsten met €328 miljoen per jaar. ‘Deze middelen kunnen op een andere, meer doelmatige manier worden

ingezet’, licht het kabinet toe. ‘Het kabinet is zich er van bewust dat het verhogen van een verlaagd btw-tarief impactvol is en wil deze internetconsultatie gebruiken om een ieder de kans te geven om te reageren.’

Waarom deze maatregel?

Het kabinet motiveert het voorstel in de toelichting als volgt: ‘Een verlaagd btw-tarief is een uitzondering op het algemene btw-tarief van 21%, een zogenoemde fiscale regeling. Elke fiscale regeling wordt regelmatig onderzocht op onder meer effectiviteit, nut en noodzaak. Sinds 1975 is het verlaagde btw-tarief ingezet om de betaalbaarheid van sierteeltproducten voor lagere inkomens te bevorderen en werkgelegenheid in de sierteelt te stimuleren. Uit een evaluatie blijkt echter dat het verlaagde tarief niet geschikt is om deze doelen te bereiken; het fiscale voordeel komt niet specifiek terecht bij lagere inkomens en de kosten per gecreëerde arbeidsplaats zijn hoog. Bovendien concludeerden de onderzoekers dat er op dit moment geen aanleiding is tot overheidsingrijpen in de sierteeltsector met een fiscaal voordeel.

Vanuit een breder perspectief zijn er aandachtspunten op gebied van verduurzaming in de sierteelt, zoals de inzet van gewasbeschermingsmiddelen en kunstmest, water- en energieverbruik en (vlieg)transport. Een ander aandachtspunt is arbeidsmigratie. De (glas)tuinbouw, inclusief sierteelt, is een arbeidsmigratie-intensieve sector. Een van de vijf manieren om te sturen op arbeidsmigratie is bewustere keuzes in de ondersteuning van sectoren (adviesrapport ‘Wat werkt voor de toekomst’). Daar sluit deze btw-maatregel op aan.’

Reageren op het voorstel kan hier tot 7 mei.