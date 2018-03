Nieuwe Europese belasting techbedrijven in de maak

Als het aan de Europese Commissie ligt komt er een nieuwe belasting voor grote internetondernemingen als Facebook, Twitter en Airbnb. De bedrijven zouden de belasting moeten gaan afdragen in de EU-landen waar hun gebruikers zitten. Gedacht wordt aan een heffing van 1 tot 5 procent over de omzet die toegeschreven moet worden aan de gebruikers in een betreffend land. Dat meldt het FD op basis van een conceptvoorstel dat de Commissie deze week naar de EU-lidstaten heeft gestuurd en in handen van de krant is.

Verkochte data

De nieuwe belasting zou moeten gaan gelden voor dat deel van de omzet uit advertenties waarnaar gebruikers in het desbetreffende land kijken en uit verkochte data van gebruikers in dat land. Daarbij gaat het om bedrijven met een wereldwijde omzet vanaf 750 miljoen euro, waarvan ten minste 10 miljoen euro in de EU moet zijn behaald. In het voorstel staan bedrijven die wel en niet onder de heffing zouden moeten vallen met naam en toenaam vermeld, meldt het FD. Internetleveranciers van digitale inhoud en IT-diensten, waaronder Netflix, vallen niet onder de heffing. Een bedrijf als Netflix brengt al BTW in rekening bij zijn betalende klanten en draagt dat af aan de nationale fiscus. Dat geldt niet voor de gratis diensten van Google en Instagram.

Lage winstbelasting

De Commissie wil met het nieuwe voorstel voorkomen dat lidstaten op eigen houtje belastingen gaan opleggen aan internetbedrijven die niet in een lidstaat zijn gevestigd, maar daar wel gebruikers hebben. Onder anderen Italië, Frankrijk en Duitsland vinden het onjuist dat de internetbedrijven alleen winstbelasting betalen in de paar landen waar zij fysiek aanwezig zijn. Daarbij steekt het dat dit in Europa landen zijn met een lage winstbelasting, zoals Ierland en Luxemburg.