Eerste Kamer stemt in met Implementatiewet Richtlijn openbaarmaking winstbelasting

De Eerste Kamer heeft dinsdag de Implementatiewet Richtlijn openbaarmaking winstbelasting aangenomen.

Richtlijn

Dit wetsvoorstel implementeert gedeeltelijk EU-richtlijn 2021/2101 betreffende de openbaarmaking van informatie over de winstbelasting door bepaalde ondernemingen en bijkantoren. Deze richtlijn wijzigt de EU-richtlijn 2013/34/EU en herschikt de bestaande delegatiegrondslagen voor regelgeving over het bestuursverslag en andere verslagen in Boek 2 Burgerlijk Wetboek. Hierdoor zal in de toekomst slechts een algemene maatregel van bestuur nodig zijn om richtlijnen zoals de onderhavige sneller te implementeren.

Verplicht verslag over winstbelasting

Met dit voorstel wordt de transparantie bevorderd van de betalingen van winstbelasting die multinationals wereldwijd verrichten. Het voorstel verplicht de moederonderneming van multinationals met meer dan €750 miljoen geconsolideerde inkomsten om jaarlijks een afzonderlijk verslag over de winstbelasting op te stellen en openbaar te maken. Op zichzelf staande ondernemingen met meer dan €750 miljoen inkomsten zijn hiertoe ook verplicht.

Daarnaast moeten middelgrote en grote dochterondernemingen in de EU, waarvan de moederonderneming niet onder het recht van een EU-lidstaat valt, een verslag openbaar maken over de winstbelasting van de hele groep. Ten slotte moeten in de EU gevestigde bijkantoren van niet onder het recht van een EU-lidstaat vallende multinationals een verslag over de hele groep openbaar maken als het bijkantoor een netto-omzet van €12 miljoen of meer heeft.

Implementatiewet Richtlijn openbaarmaking winstbelasting