OSF eist inzage in kosten handelsregister

De Open State Foundation (OSF) eist via een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur van de Kamer van Koophandel om zijn jaarrekeningen openbaar te maken. De organisatie stelt dat inzage in de kosten noodzakelijk is voor een geïnformeerde discussie over de Handelsregisterwet. Ook lokale overheden betalen aan de uitvoering van de wet mee.

Bij de Tweede Kamer is de uitvoering van de handelsregisterwet onderwerp van gesprek. Er wordt onder meer gesproken over toegang tot het handelsregister als open data. De Open State Foundation wil dat, als in de discussie financiële gevolgen voor de Kamer van Koophandel (KvK) naar voren worden gebracht als mogelijk obstakel, inzichtelijk moet worden gemaakt hoeveel het Handelsregister kost. ‘Doordat het handelsregister niet beschikbaar is als open data worden dagelijks maatschappelijke en economische baten gemist en innovatie belemmerd’, zegt Arjan El Fassed, directeur van Open State Foundation in een persbericht. ‘Nu de Tweede Kamer zich buigt over de handelsregisterwet is het van belang dat bekend is hoeveel de uitvoering van het handelsregister daadwerkelijk kost’.

Hogere kosten

Eerder onderzoek naar de jaarrekening van 2014 leerde dat de kosten voor het beheer en exploitatie van het handelsregister door de KvK beduidend hoger waren dan die van landen waar de gegevens wel als open data beschikbaar zijn gemaakt, meldt OSF. Overheden waaronder gemeenten, provincies en waterschappen maken gebruik van het handelsregister en betalen hiervoor jaarlijks aan het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.