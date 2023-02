Toezichthouder fel tegen openbare lijst van mensen met bestuursverbod

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) roept de Tweede Kamer op om tegen te houden dat de Kamer van Koophandel (KvK) voortaan in opdracht van het ministerie van EZK een lijst publiceert van mensen met een bestuursverbod, bijvoorbeeld vanwege faillissementsfraude. Het publiek maken van strafrechtelijke persoonsgegevens is wat de privacytoezichthouder betreft niet noodzakelijk en niet evenredig. ‘En het heeft wel langdurig zeer schadelijke gevolgen voor de mensen die op de lijst worden gezet.’

Wijziging Handelsregisterbesluit

Sinds 2016 kunnen bestuursverboden worden opgelegd. De AP adviseerde minister Adriaansens van Economische Zaken in februari 2022 de lijst niet openbaar te maken. Het advies gaat over een wijziging van het Handelsregisterbesluit. Volgens die wijziging zullen mensen die een bestuursverbod opgelegd krijgen, maximaal 5 jaar op een openbare lijst in het Handelsregister komen te staan.

Oproep Tweede Kamer

De minister volgt het advies van de AP echter niet op en daarom doet de organisatie nu in een brief een oproep aan de Tweede Kamer. ‘Natuurlijk moeten mensen die fraude plegen worden aangepakt’, zegt AP-voorzitter Aleid Wolfsen. ‘En dat worden ze ook: ze worden veroordeeld tot bijvoorbeeld een gevangenisstraf. En mogen voorlopig geen bedrijf meer besturen. Maar met dit voorstel krijgen die mensen eigenlijk nog een extra straf: ze worden tot in de lengte der dagen aan de schandpaal genageld’, aldus Wolfsen. ‘Het gaat hier om lijsten met naam en toenaam, geboortedatum, geboorteplaats en welke misdaad mensen precies hebben gepleegd. Dat doet de wetgever bij andere wetsovertredingen ook niet.’