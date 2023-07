Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie eind dit jaar van kracht

De Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie treedt in werking met ingang van 15 november 2023. Dat blijkt uit een door minister Weerwind voor Rechtsbescherming gepubliceerd besluit in de Staatscourant.

Misbruik regeling

De Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie beoogt het vertrouwen in de turboliquidatie te vergroten, door het risico op misbruik van de regeling te verkleinen en de rechtsbescherming voor schuldeisers te verbeteren. De verwachting is dat de turboliquidatie hierdoor als instrument geschikter wordt voor eenvoudige, bonafide bedrijfsbeëindigingen, waardoor het toegankelijker wordt voor ondernemers die daarvan gebruik willen maken. Deze verbeteringen hebben urgentie gekregen in verband met de verwachte toename van het aantal ondernemers dat wegens de nasleep van COVID-19 wil stoppen met zijn bedrijf.

‘Spoedige invoering belangrijk’

Het is van belang dat de turboliquidatie als verbeterd instrument zo spoedig mogelijk beschikbaar is, schrijft de wetgever in de memorie van toelichting bij het besluit. Om dit mogelijk te maken is in de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel aangekondigd dat een uitzondering kan worden gemaakt op de vaste verandermomenten en de minimuminvoeringstermijn van twee maanden tussen publicatiedatum en inwerkingtredingsdatum die voor wetgeving gelden. Tegelijkertijd is het voor de uitvoerbaarheid van de wet van belang dat ondernemers en de betrokken (uitvoerings)organisaties zich kunnen voorbereiden op de inwerkingtreding van de wet. Met 15 november 2023, ruim twee maanden gelegen na de publicatiedatum van de wet, als datum van inwerkingtreding van de wet verwacht de minister recht te doen aan zowel het belang van een spoedige inwerkingtreding als het belang van een zorgvuldige voorbereiding.

Besluit van 28 juni 2023 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie