Spoedwet tegen topsalarissen heeft weinig kans

GroenLinks wil met een spoedwet de salarisverhoging van 50% voor ING-topman Ralph Hamers tegenhouden. Fractievoorzitter Jesse Klaver kondigde dat zondag aan, maar het lijkt onwaarschijnlijk dat die wet er gaat komen.

Klaver zou de wet uiterlijk vrijdag voor een spoedadvies naar de Raad van State willen sturen. De Eerste en Tweede Kamer zouden de wet dan voor 23 april, de datum van de ING-aandeelhoudersvergadering, behandeld moeten hebben. In de nieuwe wet, feitelijk een wijziging van de Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen, moet komen te staan dat salarisverhogingen van bestuurders van systeembanken vooraf voor goedkeuring moeten worden voorgelegd aan de minister van Financiën. “Daarnaast moet de wet de sluiproute dichten waardoor het vaste deel van bankierssalarissen in variabele bestanddelen, zoals aandelenpakketten, kan worden uitgekeerd”, aldus de partij.

Alle Kamerleden op twee na steunden afgelopen week een motie van GroenLinks, waarin de voorgenomen salarisverhoging tot 3 miljoen euro per jaar wordt veroordeeld.

Ondoordacht en overhaast

Maar hoogleraar Corporate Finance Jaap Koelewijn acht het onwaarschijnlijk dat de voorgestelde spoedwet er komt. “Het realiteitsgehalte van dit voorstel is zo goed als nul”, laat hij weten aan Radio 1. “Het is een ondoordacht en overhaast idee. Dit is symboolpolitiek.” Linkse partijen en de PVV steunen het idee. Koelewijn vindt echter dat het voorstel suggereert dat er een relatie bestaat tussen de financiële risico’s die ING zou lopen en het belonen van Hamers. “Dat verband is niet aangetoond. De financiële crisis is ontstaan door verschillende redenen, waarónder het beloningssysteem van topmannen van systeembanken, maar dat is niet de enige reden.” Volgens Koelewijn kost de salarisverhoging een dubbeltje per Nederlandse ING-klant.

Volgens Trouw maakt het voorstel weinig kans omdat de regeringspartijen tijdens de formatie nog onderhandelden over een versoepeling van het bonusbeleid. Minister Hoekstra (Financiën) heeft al laten weten niet alles juridisch te willen regelen.