Storm van woede over Man van €3 Miljoen bij ING

ING verdubbelt de beloning van bestuursvoorzitter Ralph Hamers dit jaar naar ruim €3 miljoen. De raad van commissarissen hikte volgens de woordvoerder al enige tijd aan tegen de ‘relatief lage beloning’ van Hamers en heeft nu besloten daar iets aan te doen. Over de verhoging van salaris en emolumenten is een storm van woede opgestoken.

President-commissaris Jeroen van der Veer zegt in het FD: ‘We hebben het telkens uitgesteld, maar nu besloten door te pakken en een grote stap te maken. Ralph Hamers is Eredivisie maar werd Jupiler League betaald.’ Van der Veer wil niet zegen of Hamers om de loonsverhoging heeft gevraagd of dat dit enkel op initiatief van de commissarissen is gebeurd.

1,7% erbij

Van der Veer ‘hoopt op begrip’ van het cao-personeel van ING. Dat krijgt zelf per 1 september 2018 een loonsverhoging van 1,7%. Hamers gaat straks ruim dertig keer zoveel verdienen als de gemiddelde ING-medewerker. ‘Ik kan me de emotionele reactie zeker voorstellen. Maar als je kampioen van Europa wil worden moet je dit wel doen.’ Van begrip voor de salarisverhoging is vooralsnog weinig te merken. Onder meer Twitter staat vol snerende commentaren. Ook de politiek is over de rooie.

‘Maatschappelijke betamelijkheid’

GroenLinks-voorman Klaver vraagt zich af in wat voor ’universum’ Hamers leeft. SP-Kamerlid Leijten wijst erop dat hiermee het vertrouwen in de bankensector bepaald niet wordt hersteld. Ook CU-Kamerlid Bruins ziet hierin het bewijs dat de bankensector nog altijd het ‘gevoel voor maatschappelijke betamelijkheid’ mist. PvdA-Kamerlid Nijboer heeft meteen een debat aangevraagd. ‘Hebben ze dan helemaal niks geleerd?’, vraagt hij zich verontwaardigd af. Hij vindt dat het er alle schijn van heeft dat ING een constructie heeft bedacht om de bonuswetgeving te omzeilen (Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen).

‘Buitensporig’

Minister Wopke Hoekstra van Financiën noemt de salarisverhoging voor de topman van ING buitensporig. Die stap helpt op geen enkele manier om het broze vertrouwen in de sector te herstellen, zo laat hij weten. Hoekstra benadrukt dat er de afgelopen maanden intensief met banken is gesproken over de noodzaak van het herstel van vertrouwen in de sector. Hij heeft na het bekend worden van de salarisverhoging van ING-topman Ralph Hamers meteen contact laten opnemen met de bank, liet het ministerie weten.

Bonusrestricties

Vanaf 2018 krijgt Hamers jaarlijks extra aandelen bij ter hoogte van 50% van zijn vaste salaris van €1,75 mln. Doordat er aan die uitkering van deze aandelen geen prestatiedoelen zijn gekoppeld valt deze niet onder de bonusbeperking van 20% die in Nederland geldt voor financiële instellingen. Hamers moet de aandelen ten minste vijf jaar vasthouden, om te zorgen dat hij de belangen op lange termijn van de bank in het oog houdt.