Een datagoudmijn ‘gewoon voor het oprapen’

Big data, Blockchain, SBR, strategisch partnerschap, integratie, innovatie. Allemaal kreten waar partners van accountants-, belastingadvies- en administratiekantoren iets mee moeten. Natuurlijk staan ontwikkelingen niet stil, is er genoeg om over na te denken en in sommige gevallen zelfs om u zorgen over te maken. Alleen verwachten uw klanten op dit moment al een adequate afhandeling van het jaarwerk en een tijdig signaal bij veranderende omstandigheden of afwijkingen ten opzichte van trends en/of benchmarks van de diverse branches. Dan is het goed te weten dat u soms zonder dat u het zich realiseert over de grondstof en de gereedschappen beschikt om grote stappen voorwaarts te zetten in de dienstverlening aan uw klanten en het succes van uw kantoor.

Samenwerking met klanten

Bij Unit4 werken we graag samen met onze klanten aan nieuwe functionaliteiten die direct toepasbaar zijn in de praktijk. We zien ook dat zonder allerlei ‘dure termen’ heel veel mogelijk is. Een voorbeeld. Ook zonder blockchain heeft u al een schat aan data tot uw beschikking waarmee over het algemeen echter weinig wordt gedaan. Want hoe zet je een grote hoeveelheid data om in bruikbare inzichten? Om aangiftegegevens meer toegankelijk te maken, hebben we bij de jaarversie van Unit4 Fiscaal Gemak (februari 2018) een nieuwe tool beschikbaar gesteld: de adviestool. Met deze stool kunnen op ieder gewenst moment gegevens uit alle opgestelde aangiftes (zowel ingediende als ‘onder handen zijnde’) getoond worden op overzichtspagina’s. Vervolgens kunnen deze naar eigen inzicht verder gespecificeerd worden. Natuurlijk kunt u deze data ook gebruiken om uw klanten direct op de hoogte te brengen van de gegevens, aangevuld met uw advies. Op deze manier heeft u eenvoudig meer inzicht in het reilen en zeilen van uw klanten, kunt u hen beter van dienst zijn en tegelijkertijd een hogere omzet realiseren.

Intuïtieve producten

De adviestool is een functionaliteit die we in co-creatie met bestaande gebruikers van Unit4 Fiscaal Gemak hebben ontwikkeld. Medewerkers met diverse rollen binnen een kantoororganisatie hebben we vragen gesteld als: ‘welke velden zou u willen zien?’, ‘welke aangiftes moeten worden meegenomen in de query?’, ‘hoe snel wilt u de informatie hebben’ en ‘hoe lang moeten gegevens beschikbaar blijven’? De antwoorden op deze vragen hebben we geëvalueerd en verwerkt in het ontwerp van de nieuwe functie. Door de gesprekken kwamen we bovendien tot de ontdekking dat men lang niet altijd bekend was met mogelijkheden die binnen de software beschikbaar zijn, gewoon omdat ze ‘te goed verstopt’ zaten. Intuïtief zijn is daarom vanaf nu een van de belangrijkste prioriteiten bij het ontwikkelen van onze producten.

Goud in handen

Kortgeleden stond er in de Volkskrant een artikel over de bijzondere aandacht die de Belastingdienst geeft aan de “rijken van Nederland”. Dit is iets om als advieskantoor rekening mee te houden. Ik ga ervan uit dat u in grote lijnen op de hoogte bent van alle klanten binnen uw praktijk die binnen de genoemde doelgroep vallen, maar toch…

In de regel zit 80% à 90% van de klantenkennis in uw hoofd, voor de overige 10 tot 20% moet u toch het archief in duiken. Het zou toch bijzonder vervelend zijn als u in deze situatie net een Fortune 100 klant buiten de boot laat vallen, omdat hij/zij verstopt zit in stoffige dossiers. Gebruik daarom de mogelijkheid om met één druk op de knop te weten welk goud u in handen heeft en doe er uw voordeel mee.

Klant-overstijgende querytool

Wij gaan graag ook met u aan de slag om nieuwe technologische mogelijkheden stap voor stap in onze applicaties -en daarmee in uw werk- te integreren. De klant-overstijgende querytool is zo’n stap. Wij nodigen bestaande en nieuwe gebruikers van Fiscaal Gemak van harte uit om deze nieuwe functionaliteit uit te proberen en ons te laten weten wat u ervan vindt. Dat kan door een e-mail te sturen aan maurice.beemster@unit4.com.

Maurice Beemster is productmanager van de fiscale aangiftesoftware van Unit4.

Maurice is zijn carrière gestart als administratief medewerker bij een administratiekantoor te Wormerveer en daar geïnfecteerd door het automatiseringsvirus. Vervolgens is hij 15 jaar actief geweest als ontwikkelaar van administratieve software bij een aantal kleine softwarebedrijven. In dienst gekomen bij Unit4 (toentertijd Omegon), eerst als consultant en de laatste 15 jaar als Productmanager van de fiscale aangiftesoftware van Unit4.