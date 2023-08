De toekomst van finance: technologieën die de industrie hervormen

De wereld van finance is altijd in ontwikkeling (denk alleen al aan wet- en regelgeving), maar de afgelopen jaren brachten vooral ook technologische ontwikkelingen het vakgebied in een stroomversnelling. Innovaties zoals kunstmatige intelligentie, data-analyse en blockchain veranderen ingrijpend de manier waarop we financiën beheren en benaderen.

Voor welke mogelijkheden én uitdagingen komt het vakgebied daarmee te staan? Welke verschuivingen vinden plaats binnen organisaties? En hoe kun je als financeprofessional meebewegen om de grip op je carrière niet te verliezen? &Work staat in deze transities financeprofessionals kosteloos bij, geeft advies omtrent veranderingen en brengt samen carrières in finance naar een hoger niveau.

Kunstmatige intelligentie in finance

Van automatische gegevensverwerking tot het identificeren van trends in complexe datasets; AI kan experts in de finance sector verlossen van repetitieve werkzaamheden, stelt ze in staat om enorme hoeveelheden gegevens te verwerken en complexe berekeningen in een fractie van de tijd uit te voeren.

Daarnaast weet AI patronen en trends te ontdekken in grote datasets, die voorheen lastig te doorgronden waren. Het analyseren van historische gegevens en het identificeren van verborgen correlaties, helpt professionals in de finance sector om betere inzichten te krijgen in de prestaties van hun organisatie en de financiële markten als geheel. Kortom: maakt datagestuurde besluitvorming mogelijk om toekomstige prestaties beter te kunnen voorspellen.

Ook het gebruik van bijvoorbeeld ChatGPT in combinatie met AI-aangedreven analyses biedt een waardevolle aanvulling tot de finance toolkit. Snel en nauwkeurig informatie verzamelen, relevante gegevens analyseren en proactief strategieën ontwikkelen.. het is hiermee vele malen sneller en eenvoudiger geworden. Dat verhoogt niet alleen de efficiëntie, maar maakt het ook mogelijk om in razend tempo hoogwaardig financieel advies te bieden.



Kortom; de opkomst van AI in finance is veelbelovend. Toch zijn er ook kritische noten en uitdagingen, bijvoorbeeld omtrent de veiligheid van gegevens en de verantwoording en transparantie van AI-algoritmen. AI is vaak gebaseerd op complexe algoritmen die beslissingen nemen op basis van historische gegevens. Begrip van deze algoritmen is belangrijk om in te zien welke factoren ze beïnvloeden om onbedoelde gevolgen en vooroordelen te voorkomen.

Ook de afhankelijkheid van AI kan nieuwe risico’s met zich meebrengen. Systeemfouten, hacking of manipulatie kunnen uiteraard grote gevolgen hebben voor financiële instellingen en hun klanten. Daarom is het voor organisaties belangrijk stevige beveiligingsmaatregelen te nemen en te blijven innoveren.

Data-analyse voor betere besluitvorming

Data-analyse is het proces van het verzamelen, organiseren, interpreteren en transformeren van grote hoeveelheden gegevens om waardevolle inzichten en patronen te ontdekken. In de financiële sector is data-analyse van enorme waarde. De schat aan informatie die verborgen ligt in talloze transacties, marktbewegingen, klantgedragingen en bedrijfsprocessen, ligt ineens binnen handbereik.

Traditioneel kwamen relevante gegevens voornamelijk voort uit interne bronnen, zoals boekhoudkundige systemen en financiële rapporten. Maar tegenwoordig zijn er ook externe bronnen die waardevolle data aanleveren. Denk aan markt- en economische trends, sociale media, klantrecensies, et cetera. Het verzamelen van al deze informatie vereist het gebruik van geavanceerde technologieën zoals API’s (Application Programming Interfaces) en data scraping-tools.

En met al die informatie, komt een volgende cruciale stap in data-analyse: het organiseren en opslaan van de verzamelde gegevens op een gestructureerde en toegankelijke manier. Er worden dan ook massaal databases en datawarehouses opgericht, om gegevens op te slaan, te indexeren, er snel toegang tot te hebben en te kunnen analyseren.

Daarmee worden vervolgens waardevolle voorspellingen gedaan over toekomstige markttrends, investeringsrendementen, klantgedragingen en bedrijfsresultaten. Voorspellende analyses, die vervolgens weer helpen bij het opstellen van effectieve strategieën voor de toekomst.

Tegelijk spelen ook hier uitdagingen, zoals opnieuw ‘veiligheid’. Maar ook het belang van kwalitatieve data is groot. Als de data een bepaald label heeft, maar die feitelijk niet correct erop is geplakt, verschuiven de uitkomsten. Wat je kunt vergelijken met een timmerman die een huis bouwt en gebruik maakt van een liniaal die niet de juiste maten aangeeft…

En er zijn meer praktische uitdagingen, zoals: hoe integreer je al die verschillende data vanuit verschillende gegevensbronnen tot één kloppend geheel?



Met de juiste aanpak kunnen finance organisaties optimaal profiteren van data-analyse en een duurzaam concurrentievoordeel behalen in een steeds meer datagedreven zakelijke omgeving.

Blockchain: transparantie en veiligheid

En dan is er nog blockchain, een gedistribueerd grootboeksysteem en een innovatieve technologie die de manier waarop financiële transacties worden vastgelegd, worden geverifieerd en worden beveiligd, fundamenteel verandert. In tegenstelling tot traditionele centrale grootboeken, waarin gegevens worden beheerd door één entiteit, wordt een blockchain beheerd door een netwerk van gedecentraliseerde computers, ‘knooppunten’ genoemd. Deze knooppunten werken samen om transacties in een blok vast te leggen en deze vervolgens aan een keten van voorgaande blokken te koppelen, vandaar de naam ‘blockchain’.

Eén van de meest bijzondere aspecten van deze blockchain-technologie, is de transparantie. Alle deelnemers aan het blockchain-netwerk hebben een kopie van het volledige grootboek en kunnen transacties in realtime volgen en verifiëren. Dit creëert een open en transparant systeem; alle betrokken partijen zien dezelfde gegevens en er is minder ruimte voor fraude, misbruik of onvolkomenheden.

Een ander belangrijk kenmerk van blockchain, is het gedecentraliseerde netwerk. Er is geen centrale autoriteit die het grootboek beheert of controleert. Dit biedt een significante meerwaarde, doordat het de noodzaak voor vertrouwen in tussenpersonen sterk vermindert.



Professionals in de finance sector die kennis van blockchain-technologie tot hun beschikking hebben, kennen het belang van vertrouwen opbouwen via gedecentraliseerde systemen en het elimineren van tussenpersonen, wat leidt tot kostenefficiëntie en snellere transacties. En finance-experts die de impact van blockchain op verschillende bedrijfstakken begrijpen, worden waardevolle assets voor organisaties die voorop willen lopen in deze technologische verschuiving.

Hoe &Work financeprofessionals support biedt

Als ervaren finance recruiter begrijpen we de snel veranderende eisen van de industrie en de behoefte aan technologisch onderlegde professionals. We staan klaar om zowel ervaren als nieuw talent in de finance sector te ondersteunen bij hun carrièrepad en hen in contact te brengen met organisaties die bij ze passen. Dankzij onze persoonlijke en informele benadering hebben we niet alleen een diepgaand inzicht in de organisaties die we ondersteunen in hun groeiambities, maar ook in de vaardigheden, ambities en waarden van talentvolle finance experts. We volgen, begeleiden en ondersteunen hen tijdens de opbouw van hun carrière, zodat we de perfecte match kunnen vinden.

&Work begeleidt talentvolle professionals naar werk dat past bij hun ambities, wensen, talenten en persoonlijkheid — hun wereld. We zijn er voor iedereen die op zoek is naar een nieuwe plek, een nieuwe collega of die simpelweg meer uit zijn carrière wil halen. Want we geloven dat werk pas echt voldoening geeft, als het méér is dan een paycheck. En ook, dat talentvolle mensen de kern vormen van elk succesvol bedrijf.

&Work. For work that fits your world.

Ontdek hier meer over wie we zijn & wat we doen