‘SZW kijkt naar lagere AOW-leeftijd zware beroepen’

De AOW-leeftijd is misschien niet voor alle beroepgroepen in beton gegoten. Dat schrijft de Telegraaf. Volgens de krant wordt binnen het ministerie van Sociale Zaken bezien of er aan de AOW-leeftijd kan worden getornd om de vakbonden tevreden te stellen en akkoord te gaan met een nieuw pensioenstelsel.

Volgens ‘goed ingevoerde bronnen’ zijn er verschillende opties voorbijgekomen, zoals een aanpassing van de koppeling tussen levensverwachting en de AOW-leeftijd, en een regeling voor zware beroepen. Het terugdraaien van de versnelde AOW-leeftijdverhoging wordt door het departement momenteel het meest serieus overwogen.

Wisselgeld

Betrokkenen benadrukken volgens de krant dat bij lange na niet zeker is dat het kabinet bereid is zo’n aanpassing als ‘wisselgeld’ in te zetten om tot een pensioenakkoord te komen. Het kost meer dan een miljard euro, een bedrag waar in het regeerakkoord geen rekening mee is gehouden. Het parlement stemde in 2015 in met versnelde verhoging van de AOW-leeftijd per 2016, naar 67 jaar in 2021. Vanaf 2022 is de stijging gekoppeld aan de levensverwachting. De bonden waren er fel op tegen.