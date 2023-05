Schouten wil overgang nieuw pensioenstelsel jaar uitstellen

Pensioenfondsen hoeven straks waarschijnlijk pas uiterlijk 1 januari 2028 zijn overgegaan op het nieuwe pensioenstelsel, in plaats van 2027. Pensioenminister Carola Schouten zei dinsdag in een debat met de Eerste Kamer over de nieuwe pensioenwet bereid te zijn die deadline een jaar op te schuiven, én in de gaten te houden of verder uitstel nodig blijkt.

Verschillende senaatsfracties hadden erop aangedrongen meer tijd te nemen voor de overgang naar het nieuwe stelsel. De wet die dat stelsel mogelijk maakt, gaat ook een half jaar later in dan verwacht. Schouten debatteert dinsdag de hele dag met de Eerste Kamer in de hoop dat de senaat groen licht geeft voor de omvangrijke pensioenwet.

Verder uitstel

Overigens wil een aantal partijen eigenlijk meer uitstel, naar op zijn vroegst 2029. “Ik heb nu geen inhoudelijke onderbouwing waarom 2029 nu wél passend zou zijn”, zei Schouten daarover. De bewindsvrouw benadrukte ook “dat de transitie in feite al is begonnen”. De pensioensector “is al flink aan de slag” met voorbereidingen, aldus de minister.

Vinger aan de pols

Wel beloofde Schouten dat ze de “vinger aan de pols zal houden” en op bepaalde momenten zal kijken of verder uitstel van de deadline toch noodzakelijk blijkt. Specifiek zal een nog aan te wijzen regeringscommissaris daarop toezien. Het CDA had om de aanstelling van zo’n commissaris gevraagd.

Om flexibeler te zijn, wordt de datum waarop pensioenfondsen uiterlijk moeten zijn overgegaan op het nieuwe stelsel uit de wet gehaald. Met een ministeriële regeling kan de deadline worden vastgesteld en indien nodig later worden aangepast.

