Macron tikt Nederland over de vingers over lagere Vpb

De Franse president Emmanuel Macron heeft Nederland over de vingers getikt over zijn fiscale beleid. Nederland moet volgens hem verantwoordelijkheid ‘voor meer Europese integratie’.

Op fiscaal gebied moeten lidstaten hetzelfde beleid voeren, vindt Macron. Dat zou moeten gebeuren met een gemeenschappelijke grondslag vennootschapsbelasting, waarop Brussel moet toezien. De Duitse bondskanselier Merkel is daar ook voor, zo liet Macron tijdens een persconferentie weten. Nederland is daar fel op tegen: de lage vennootschapsbelasting in Nederland maakt het voor internationale bedrijven aantrekkelijk zich hier te vestigen. Oneerlijk, vindt Macron. ‘We moeten het gelijktrekken, anders spelen grote bedrijven lidstaten tegen elkaar uit.’