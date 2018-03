Fiscus heeft bewijs belastingontduiking FC Twente

De Belastingdienst kan bewijzen dat oud-bestuurders van voetbalclub FC Twente van plan zijn geweest om de Servische oud-speler Dusan Tadic via diens zaakwaarnemer 1,8 miljoen euro zwart uit te betalen, meldt NRC. De fiscus is van plan om ruim 2 miljoen euro aan naheffingen en boetes van de Enschedese profclub te eisen. Dat zou blijken uit een donderdag gepubliceerd vonnis van voetbalbond KNVB over een conflict tussen FC Twente en de Servische zaakwaarnemer van Tadic, Zoran Pavlovic.

FC Twente betaalde volgens NRC uiteindelijk geen 1,8 miljoen euro maar ruim 7 ton, via facturen voor scoutingswerkzaamheden. Het bedrag is overgemaakt aan het Amerikaanse bedrijf van Pavlovic, Friends & Football International. Of Pavlovic het bedrag heeft doorbetaald aan Tadic is niet opgehelderd. De zaakwaarnemer eiste bij de arbitragecommissie van de KNVB de uitbetaling van de resterende 1,1 miljoen, maar FC Twente hoeft dat bedrag niet te betalen.

De Belastingdienst blijkt FC Twente te verwijten dat de club opzettelijk geen loonbelasting wilde afdragen over een vertrekbonus van 1,8 miljoen euro voor Tadic. De club is daar op 14 november 2017 van op de hoogte gesteld. De 1,8 miljoen euro werd door zaakwaarnemer Pavlovic geëist bovenop de 1,8 miljoen euro die hij zelf ontving bij de transfer van Tadic. De Servische aanvaller werd in de zomer van 2014 voor een bedrag van ongeveer 13 miljoen euro verkocht aan het Engelse Southampton. Van dit voornemen tot belastingontduiking was volgens de Belastingdienst „een groot aantal functionarissen binnen FC Twente op de hoogte”. Daarbij gaat het volgens NRC om oud-bestuurders Joop Munsterman en Aldo van der Laan en om twee medewerkers van de financiële staf van de club. Munsterman en Van der Laan bestrijden in een reactie de voorlopige conclusies van de Belastingdienst. De FIOD is momenteel bezig met een onderzoek naar mogelijke strafbare feiten gepleegd door oud-bestuurders en oud-medewerkers van FC Twente.