DNB-president Knot wil uniform btw-tarief

DNB-president Klaas Knot wil een uniform btw-tarief of op z’n minst een beperking van het aantal producten in het lage tarief. Knot pleit in het FD voor een aantal flinke economische hervormingen, juist omdat de economie nu op volle toeren draait.

De btw-hervorming is volgens Knot nodig omdat het stelsel ook na het kabinetsbesluit om het lage tarief te verhogen nog altijd vol met vreemde uitzonderingen zit. Ook Europees gezien heeft Nederland uitzonderlijk veel producten die onder het lage btw-tarief vallen. Dat heeft gevolgen voor de opbrengsten waarmee het kabinet de lasten op arbeid wil verlagen: ‘Vroeger heerste de overtuiging dat lagere inkomens meer van deze producten kochten dan hogere inkomens’, verklaart Knot het onderscheid in btw-tarieven. ‘Door die een lager btw-tarief toe te kennen, meenden politici aan inkomensherverdeling te doen. Onderzoek wijst echter uit dat de consumptiepatronen tussen arm en rijk niet zo gek verschillen. Met de opbrengsten van een grondige hervorming kunnen de lasten op arbeid verder dalen, wat de arbeidsmarkt stimuleert, en waarmee vooral knelpunten aan de onderhand kunnen worden verholpen.’

Pensioenen en woningmarkt

Het btw-stelsel is volgens Knot niet het enige dat aangepakt zou moeten worden. De DNB-president pleit in hetzelfde interview in het FD voor pensioenhervorming en een oplossing voor scheefwonen bij gebrek aan alternatieven in het middenhuursegment.