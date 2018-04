Particulieren kunnen BTW oudere zonnepanelen alsnog terugvragen

Particulieren kunnen de BTW over hun zonnepanelen ook terugvragen als ze de installatie in 2013 of eerder hebben aangeschaft. Zij krijgen een aangifte voor het tijdvak waarin de panelen zijn gekocht, heeft staatssecretaris Menno Snel (Financiën) laten weten. De aanvraag van de BTW-teruggaaf is vereenvoudigd. Er hoeft maar één keer BTW-aangifte te worden gedaan.