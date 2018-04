Reorganisatie klantenservice Rabobank komt niet van de grond

De grootscheepse reorganisatie van de eigen klantenserviceafdeling bij Rabobank is in het slop geraakt. Van een geplande banenreductie is tot nu toe niets terechtgekomen. Bovendien is er een kostenoverschrijding van 45 miljoen euro en de bereikbaarheid en klant- en medewerkerstevredenheid verslechteren. Dat blijkt uit twee interne presentaties van de bank die in handen van het FD zijn gekomen.

De reorganisatie werd in 2016 ingezet. Onderdeel van het plan is onder anderen om klantcontactmedewerkers van lokale kantoren over te brengen naar acht regionale centra. Het personeelsbestand zou moeten worden ingekrompen van 3700 medewerkers naar ongeveer 2100 in 2020. Van het terugdringen van het aantal banen blijkt tot nu toe echter niets terechtgekomen.

Oorzaken

De problemen worden onder anderen veroorzaakt door een sterke toename van het ziekteverzuim sinds het najaar van 2017. Onderschatting van de omvorming van de bank tot een centraal geleide organisatie speelt ook een rol, staat in de presentaties te lezen. Het zou bovendien niet lukken om de gemiddelde duur van het klantcontact omlaag te krijgen.

Met een aantal maatregelen en omvormingen hoopt de bank alsnog de doelstellingen te bereiken. Daarvoor zou het aantal fte’s dit jaar versneld moeten worden afgebouwd.

Bron: FD