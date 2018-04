Voltallige Kamer voor nummerportabiliteit bij bankhoppen

Nummerportabiliteit zou het voor consumenten de drempel verlagen om een bank af te rekenen op bijvoorbeeld het beloningsbeleid. Directe aanleiding voor het voorstel is de rel rond de voorgestelde forse salarisverhoging voor topman Ralph Hamers van ING. De bank trok dat plan na felle protesten snel weer in, maar het zorgde er wel voor dat de bankensector in politiek Den Haag wederom volop onder het vergrootglas ligt. Kamerlid Jan Paternotte (D66) is blij met de Kamerbrede steun voor zijn voorstel. ‘Banken luisteren pas écht naar de maatschappij als de klant kan stemmen met de portemonnee’, zegt hij. ‘Je bankrekeningnummer is van jou, niet van de bank.’ In de praktijk zal het meenemen van het bankrekeningnummer moeilijk zijn. IBAN-nummers zijn Europees geregeld en gekoppeld aan banknamen.