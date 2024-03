EY: vaker wwft-onderzoek banken naar betalingen niet-westerse Nederlanders

Banken onderzoeken vaker betalingen van en aan mensen met een niet-westerse achtergrond dan aan mensen met een Nederlandse achtergrond. Dat blijkt uit onderzoek van EY in opdracht van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB).

In april 2023 publiceerde de Nationaal Coördinator Discriminatie en Racisme (NCDR) over negatieve ervaringen van klanten bij de uitvoering van het wettelijk verplichte klantonderzoek door banken. Naar aanleiding van de signalen namen de banken daarom vorig jaar zelf het initiatief tot een eigen onderzoek.

Nauwelijks discriminatie

Uit dit onderzoek komen nauwelijks gevallen met discriminatie naar voren, melden de banken. Dat banken vaker betalingen van en aan mensen met een niet-westerse achtergrondonderzoek, komt omdat banken verplicht zijn om transacties vanuit of naar hoogrisicolanden uitgebreid te onderzoeken. Onder meer Afghanistan, Irak en Syrië staan op de lijst van hoogrisicolanden. “Nederlanders met een niet-westerse achtergrond doen vaker transacties met risicolanden want ze hebben daar vaak familie wonen”, licht een woordvoerder toe.

Hoewel (ervaren) discriminatie met name voort lijkt te komen uit de verplichte uitvoering van sanctiewetgeving en de anti-witwaswet (Wwft), constateren banken echter dat verbetering mogelijk en misschien zelfs nodig is om (ervaren) discriminatie nu en in de toekomst uit te sluiten.

Acties

De banken kondigen daarom een aantal acties aan. Ze gaan naar eigen zeggen hun inzet vergroten om discriminatie uit te blijven sluiten. Zo zetten de Nederlandse Vereniging van Banken en haar leden op korte termijn over dit onderwerp een dialoog op met onder meer islamitische belangenorganisaties. Verder is de NVB in gesprek over aansluiting bij het landelijk meldpunt discriminatie.nl. Ook gaan de banken kennis en ervaring uitwisselen om eventuele (onbewuste) vooroordelen intern bespreekbaar te maken en zelf aan te pakken.

Lees hier het volledige onderzoek.