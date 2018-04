Bezorgidee boodschappen wint duurzaamheidsprijs KPMG

Tatjana Mirosnicenko, studente aan de Rotterdam School of Management (RSM), heeft de jaarlijkse duurzaamheidsprijs van KPMG gewonnen. Zij heeft onderzoek gedaan naar het duurzaam bezorgen van online gekochte, dagelijks boodschappen. Vooraf het bezorgtijdstip kiezen blijkt een gunstig effect te hebben op de duurzaamheid en efficiëntie van het vervoer, is een van de conclusies.

De aanbeveling van Mirosnicenko is consumenten te stimuleren om van tevoren een door de winkelier gekozen tijdstip te kiezen waarop de producten bezorgd kunnen worden. Als hij daarover via sociale media berichten deelt, raken anderen ook meer gemotiveerd om op die manier online boodschappen te laten bezorgen.

“Het idee om consumenten de mogelijkheid te bieden om op de sociale media goede sier te maken met hun keuze voor een ‘groen levertijdstip’ levert alle partijen in de keten voordeel op”, zegt juryvoorzitter Jerwin Tholen van KPMG. “Mirosnicenko heeft haar idee bovendien in de markt getoetst en hieruit blijkt dat er veel draagvlak voor bestaat. Een goed voorbeeld van een idee dat ook praktisch uitvoerbaar is en bijdraagt aan het realiseren van de milieudoelstellingen.”

Vier winstpunten

Volgens Tholen staan veel online bedrijven bij de bezorging van producten voor een dichte deur omdat de klant op het tijdstip van levering niet altijd aanwezig is. Dat kost veel geld. “Het onderzoek laat zien hoe supermarkten consumenten kunnen bewegen te kiezen voor een bezorgmoment dat de retailer het beste uitkomt, waardoor de bezorging efficiënter kan plaatsvinden en het milieu kan worden ontzien. Het onderzoek combineert bovendien een aantal aspecten van de bedrijfsvoering, zoals marketing, IT, de supply chain en de aandacht voor verduurzaming die veel bedrijven hebben.” Volgens de jury zijn er vier belangrijke winstpunten: de CO2-uitstoot vermindert door de kleinere transportstroom, de inzet van sociale media stimuleert duurzaam gedrag en vergroot de klantloyaliteit, de reputatie van de supermarkt verbetert en tot slot besparen zowel winkel als vervoerder kosten.

KPMG reikt de duurzaamheidsprijs ieder jaar uit voor onderzoek dat bijdraagt aan het realiseren van een meer duurzame samenleving. Vorig jaar viel ook een RSM-student in de prijzen. Dat was Angelo Tsereklas-Zafeirkis, die een app had ontwikkeld die helpt bij het beter beheersen van de pieken en dalen bij de oplaadpunten voor elektrische auto’s.