Vijf tips voor het maken van waardevolle content

Als accountant beschikt u over diepgaande kennis van onderwerpen die interessant zijn voor uw bestaande en potentiële cliënten. Bijvoorbeeld over accounting, regelgeving en bedrijfsbeheer. Deel die kennis! Het delen van relevante content met uw publiek zal de bekendheid van uw onderneming vergroten en uw imago als betrouwbare adviseur versterken. Terugkerende bezoekers van uw website kunnen daardoor mogelijk eerder uitgroeien van leads tot betalende cliënten.

De kracht van effectieve content

De term content verwijst naar de informatie die u op uw website publiceert en deelt. Als u waardevolle content aanbiedt, zal dit de reputatie van uw praktijk een boost geven en u in staat stellen om nieuwe cliënten aan te trekken. Hier zijn vijf tips voor het genereren van hoogwaardige content:

Concentreer u op een specifiek onderwerp.

Elke vorm van content die u produceert zou zich op één kernonderwerp moeten richten. Dit onderwerp moet deel uitmaken van uw expertisegebied: accountancy. Begin met een of twee gerelateerde onderwerpen en blijf u daarop richten. Deze focus zou uw website een gezaghebbende uitstraling moeten verlenen, zowel in de ogen van uw bezoekers als voor de algoritmen van zoekmachines. Dit zal u een hogere positie in zoekmachines opleveren.

Maak gebruik van beeldmateriaal.

Foto’s kunnen een goede aanvulling op uw content vormen. Zorgvuldig uitgekozen en kwalitatief hoogwaardige foto’s kunnen het verhaal dat u vertelt kracht bijzetten. Vergeet niet om toestemming of een vrijwaring van de eigenaar van de foto’s te verkrijgen als u beeldmateriaal gebruikt dat niet van uzelf is.

Maak content deelbaar.

Door uw content te delen op sociale media kan het de aandacht krijgen die het verdient. Op deze manier kunt u een veel breder publiek bereiken.

Maak het overzichtelijk.

Gebruik bullet points en genummerde lijsten om uw content leesbaar en overzichtelijk te maken.

Maak gebruik van simpele bewoordingen. Met complex taalgebruik komt u alleen weg als u er zeker van bent dat uw doelgroep een specifiek opleidingsniveau heeft.

Spreek bezoekers toe.

Schrijf op dezelfde manier als u met uw cliënten zou spreken. Spreek de bezoeker persoonlijk toe en gebruik het woord ‘u’. Lees uw tekst voordat u deze publiceert hardop voor om na te gaan of het natuurlijk en authentiek overkomt.

Ideeën om meteen mee aan de slag te gaan

Het is niet altijd even gemakkelijk om te beginnen met het schrijven van websiteteksten. Elke accountancypraktijk kan echter luister worden bijgezet met creatief schrijfwerk. Hier zijn een aantal ideeën voor content die u vandaag nog kunt uitproberen:

Schrijf over uw ervaringen als accountant – toon uw vakkennis.

Schrijf over actuele wetswijzigingen en hoe die van invloed zijn op uw cliënten; maak deze informatie inzichtelijk voor hen.

Interview uw cliënten. Vraag hen wat zij precies in een accountant zoeken.

Kies een aantal cliënten uit om te interviewen voor cliëntsuccesverhalen.

Vraag uw collega’s om te schrijven over wat zij hebben geleerd tijdens hun werk als accountant.

Een goede vuistregel is om u te richten op onderwerpen die uw doelgroep interessant zal vinden. Wees informatief en weersta de drang om verkooppraatjes te publiceren. Om de aandacht van de lezer vast te kunnen houden moet u vertrouwen opbouwen. Dit kunt u doen door bezoekers content te bieden die voor hen van waarde is. ‘Onze accountancypraktijk is de beste!’ klinkt bijvoorbeeld als een salespitch. ‘Hoe u effectief kunt samenwerken met uw accountant’ klinkt daarentegen relevant voor uw doelgroep en niet uitsluitend op uw onderneming gericht.

De voordelen van pakkende content

Hoogwaardige content vormt de basis van uw website, blog en/of socialmedia-accounts. Als u uw doelgroep waardevolle content aanbiedt, zal deze u eerder vertrouwen en zich ook meer bereid tonen om zaken met u te doen. Dit leidt tot meer omzet en gratis mond-tot-mondreclame.

Een paar handige schrijftips