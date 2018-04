Do’s en don’ts van contentmarketing

Mensen zijn visueel ingesteld. Onze hersenen reageren meer op visuele prikkels dan op een enorme lap tekst. Het belang van beeld in content is daarom ontzettend groot. Denk aan afbeeldingen die je tekst ondersteunen en infographics die je onderzoek visualiseren. Beeld creëert sfeer en heeft een psychologische invloed op de manier waarop mensen de inhoud beoordelen.

Maar met name video’s doen het tegenwoordig goed. Het is niet voor niks dat het succes van YouTube de pan uit rijst. En dan heb ik het niet alleen over de Enzo Knols van deze wereld die het videoplatform beheersen. Steeds meer bedrijven starten een YouTube-kanaal. Hier kun je je bedrijfsvideo, instructievideo’s en klantcases in de vorm van video’s plaatsen. (En voor de echte enthousiastelingen onder ons… kun je er ook over nadenken om te vloggen binnen je bedrijf. Maar ik snap dat dat voor de meesten nog een brug te ver is.) Een video is ook ontzettend goed voor je conversie. Als je een video toevoegt op je landingspagina zul je merken dat je conversie vrijwel direct stijgt.

Brainstormsessies

‘Maar waar moet ik dan over schrijven?’ ‘Waar moet ik in hemelsnaam een video van maken?’ Logische vragen, want het is nou eenmaal niet eenvoudig om iedere keer nieuwe content te creëren. Organiseer brainstormsessies! In dit soort sessies kun je elkaar inspireren. En hoe gek je idee misschien ook is, wellicht weet een collega jouw gekke idee wel beter in de juiste context te plaatsen.

Practice what you preach

Doe wat je verkoopt. Als je iets belooft of adviseert aan je lezers, zul je hier zelf ook aan moeten voldoen. Een simpel voorbeeld: als je in een winkel werkt waar Nikes worden verkocht en jij loopt rond op je Adidasjes. Dan ben je natuurlijk niet heel geloofwaardig. Je geeft het signaal dat je niet achter je product staat. Hetzelfde geldt voor content. Als jij een blog schrijft en hierin het advies geeft om veel te bloggen en je eigen blog van een half jaar geleden is… Dat wekt niet veel vertrouwen. Blijf dus dicht bij jezelf. Wees je bewust van je identiteit en de identiteit van je onderneming. Vanuit dat vertrekpunt, kun je unieke en relevante content maken.

Begin vandaag nog

Begin gewoon. Je kunt de meest uitgebreide en goed doordachte strategieën hebben, maar op een gegeven moment moet je gewoon een begin maken. Je hoeft geen bestseller auteur te zijn om een goede blog te schrijven. En je hoeft ook geen filmster te zijn om een leuke video te maken over je bedrijf. Kennis en ervaring zijn meestal al voldoende.

DON’TS van contentmarketing