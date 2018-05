Onderzoek Ondernemingskamer naar zorginstelling De Seizoenen

De Ondernemingskamer stelt een onderzoek in naar zorginstelling De Seizoenen van zorgondernemer Loek Winter, meldt het FD. Het onderzoek richt zich op de constructie die de zorginstelling gebruikt voor de huur van het vastgoed.

De Seizoenen nam in 2012 een deel van de zorg van het failliete Zonnehuizen over. Winter besloot om het risico te spreiden door onder andere het vastgoed onder te brengen in een aparte bv. Daardoor ontstond de situatie dat de zorginstelling van Winter panden huurt van de bv die het vastgoed beheert, ook van Winter. Volgens de cliëntenraad zou er op die manier geld weglekken naar de prive-bv’s en zou de zorgondernemer zo het verbod op winstuitkering in de zorg omzeilen.

De Ondernemingskamer spreekt nu uit dat er geen concrete aanwijzingen zijn dat via de constructie publieke gelden weglekken en dat het winstverbod wordt overtreden. Toch komt er een onderzoek naar de gang van zaken rond de aankoop van het vastgoed en de verhuurconstructie. Volgens de Ondernemingskamer is namelijk sprake van ‘een verwevenheid van functies en belangen van bestuurders en commissarissen van De Seizoenen enerzijds en de (indirecte) aandeelhouders van Vastgoed De Seizoenen anderzijds’. Dat roept de vraag op of de afweging om voor de verhuurconstructie te kiezen zorgvuldig genoeg is gemaakt, schrijft de Ondernemingskamer. Winter zelf meldde eerder al aan het FD een onderzoek te verwachten en voorspelde toen ook dat daar niks uitkomt.

Bron: FD