Vaticaan legt frauderende kardinaal 5,5 jaar celstraf op

De 75-jarige Italiaanse kardinaal Angelo Becciu is veroordeeld tot 5,5 jaar celstraf wegens zijn rol in een vastgoedschandaal. Het is voor het eerst dat de rechtbank in het Vaticaan een kardinaal een gevangenisstraf oplegt. In de kantlijn van de affaire is ook een rol voor accountants weggelegd.

Becciu, oud-topadviseur van paus Franciscus, moet ook 8.000 euro betalen. Hij heeft het aan de paus te danken dat hij nu is veroordeeld: Franciscus heeft het enkele jaren terug mogelijk gemaakt om kardinaals en bisschoppen te laten berechten door een burgerlijke rechtbank in plaats van door hun religieuze gelijken. Tegen de kardinaal was een celstraf van zeven jaar en drie maanden geëist en een boete van meer dan 10.000 euro. Becciu’s advocaat heeft al aangekondigd in beroep te gaan.

Dubieuze financiering

Het proces begon in de zomer van 2021 en betrof nog negen anderen. Centraal daarin stond de zwaar verlieslatende aan- en verkoop van een luxueus gebouw in de Londense wijk Chelsea door het staatssecretariaat van het Vaticaan, waar Becciu op dat moment de nummer twee was. Als gevolg van het schandaal werd hij in 2020 al ontheven uit zijn functies, maar hij behield wel zijn titel van kardinaal.

De aanklacht ging over verduistering, fraude, witwassen van geld, aanzetten tot meineed, diefstal en machtsmisbruik. Het staatssecretariaat wilde bij de Vaticaanse bank IOR een lening van 150.000 euro afsluiten voor de financiering van beleggingen in het luxueuze appartementencomplex in Londen. Maar de IOR vertrouwde het niet en maakte daarvan melding bij de Vaticaanse justitie. De kwestie kostte het Vaticaan tussen de 139 en 189 miljoen euro.

Losgeld in sieraden omgezet

Overigens kwamen er nog andere zaken naar voren tijdens het proces. Zo blijkt het staatssecretariaat in 2018 en 2019 in totaal 570.000 euro te hebben gegeven aan de zelfverklaarde inlichtingenspecialist en -analist Cecilia Marogna (46). Deze Sardijnse zou daarmee een in Mali door moslimterroristen ontvoerde Colombiaanse vrouw vrij proberen te krijgen, maar de centen werden vooral gestoken in sieraden, luxe kleding en bezoeken aan luxe wellnesscentra. Marogna kreeg 3 jaar en 9 maanden gevangenisstraf.

Becciu werd ook veroordeeld voor het schenken van 125.000 euro aan de hulporganisatie Caritas van zijn geboortebisdom en aan een project op Sardinië waarvan zijn eigen broer de leiding had. Betaling van gelden aan familieleden tot in de vierde graad is volgens de Vaticaanse wet verboden.

Van de andere verdachten ontsprong alleen de voormalige secretaris, een priester, de dans. De andere acht – financieel adviseurs, bankiers, advocaten en accountants – zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen tot 7 jaar en 6 maanden en boetes tot 10.000 euro. Ook moeten de veroordeelden het Vaticaan 200 miljoen euro schadevergoeding betalen.

Accountants

De zaak leidde onder meer ook tot het ontslag in 2017 van topaccountant Libero Milone, voormalig CEO van Deloitte Italië, en een collega. Die hebben nog een rechtszaak lopen tegen het Vaticaan waarin zij een schadevergoeding van 9 miljoen eisen. Hun ontslag zou direct te maken hebben met misstanden die zij ontdekten. Milone was door paus Franciscus aangesteld om te boekhouding op orde te brengen, maar werd naar eigen zeggen de laan uitgestuurd uit angst dat hij (onder anderen) Becciu zou ontmaskeren.

(ANP/Trouw/Nederlands Dagblad)