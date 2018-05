Verenigingen en stichtingen: van oprichting tot graai uit de kas

Nederland is een verenigingsland bij uitstek. We tellen ruim 300.000 verenigingen en stichtingen. Van de ANWB tot de Zonnebloem, van werkgevers tot vakbond, van sport tot goede doelen. Om als accountant of adviseur verenigingen en stichtingen van goed advies te voorzien, kun je best wat achtergrondinformatie gebruiken.

Adviseer of ondersteun jij in het oprichten van een vereniging of stichting, dan krijg je met veel aspecten te maken. Deze blog geeft je een sneak preview over welke uitdagingen je tegenkomt bij de oprichting ervan en hoe een ‘graai uit de kas’ zoveel mogelijk voorkomen kan worden.

Stappenplan oprichting

Krijg jij als accountant of adviseur de vraag om ondersteuning te bieden bij de oprichting van een vereniging of stichting? Een handig stappenplan is dan geen overbodige luxe. Dient een vereniging op stichting bijvoorbeeld altijd ingeschreven te worden bij de Kamer van Koophandel of is dat afhankelijk van de rechtsvorm waarvoor gekozen wordt? Het online magazine ‘Slim samenwerken met verenigingen en stichtingen‘ geeft je de acht belangrijkste stappen. In deze blog krijg je er alvast drie.

Wat beoogt de organisatie precies? Beschrijf samen met de initiatiefnemers in het kort wat de doelstellingen en activiteiten zijn, wie de doelgroep is en hoe de financiële situatie eruit gaat zien. Welke bestuurdersrollen zijn er en wie neemt welke rol op zich? Wie wordt voorzitter, penningmeester, secretaris?

De belangrijkste informatiebron voor een stichting of vereniging is volledig (financieel) inzicht. Hier is een goede administratie voor nodig. Hierin leg je informatie over donateurs, giften, relaties (debiteuren en crediteuren) e.d. op overzichtelijke wijze vast.

De meeste stichtingen en verenigingen zijn afhankelijk van vrijwilligers. Zoek kandidaten dicht bij huis. Laat mond-tot-mondreclame voor je werken en neem contact op met een bemiddelingsorganisatie voor vrijwilligers.

Fraude voorkomen

Geen enkele vereniging of stichting kan zich er echt volledig tegen wapenen: fraude of simpelweg ‘een graai uit de kas’. Maar je kunt best iets doen om het te voorkomen. In het magazine lees je de ervaring met diefstal uit de kas van Nationale Vereniging de Zonnebloem. Een penningmeester ontvreemdde een bedrag van 4926 euro. Directeur Noud van Rooij vertelt in een interview welke maatregelen getroffen zijn om het zoveel mogelijk tegen te gaan. Van Rooij: ‘Diefstal uit de verenigingskas is altijd heel vervelend. Het is geld dat door het Nederlands publiek, lokale afdelingen of het bedrijfsleven is verzameld.’

Tips om een graai uit de kas te voorkomen

Nauw contact met penningmeesters onderhouden;

De deskundigheid van penningmeesters bevorderen, door bijvoorbeeld trainingen verplicht te stellen;

Een accountant inzetten om leden van de kascommissie op te leiden;

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aanvragen. Deze verklaring maakt inzichtelijk of het verleden van iemand een bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie binnen de organisatie. Een VOG is aan te vragen bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

De graai uit de kas destijds bij de Zonnebloem leverde de verdachte 40 dagen hechtenis en 80 uur taakstraf op. Bovendien moest hij het hele gestolen bedrag terugbetalen aan de Zonnebloem.

Ledenverlies en halvering subsidie

Benieuwd naar meer uitdagingen? Lees in het magazine onder andere ook over de terugloop in leden van kerkgemeenten. Directeur Gijsbert Geluk van de stichtingen Kantoor der Kerkelijke Goederen (KKG) en het Kantoor der Kerkelijke Administraties (KKA) vertelt hoe kerkelijk Nederland omgaat met bijvoorbeeld de leegstand van kerkgebouwen.

En het wereldberoemde Metropole Orkest moet sinds 2012 gedeeltelijk op eigen kracht overleven. Tot dat jaar werd het orkest gefinancierd uit het omroepbudget. Totdat het kabinet Rutte I anders besloot. Het orkest werd uit de mediabegroting gegooid, de subsidie werd vrijwel direct gehalveerd.

Lees meer over Verenigingen & Stichtingen

Ma rieke van Amersfoort, Twinfield

