Acht maanden cel voor stelende bejaarde penningmeester

De rechtbank in Almelo heeft een 76-jarige penningmeester van een stichting veroordeeld tot een gevangenisstraf van acht maanden. De man, die tijdens zijn werkzame leven in dienst was bij een accountantskantoor, wist tussen 2013 en 202 geld te stelen van de rekening van de stichting. Hij maakte ook valse jaarrekeningen op. Naast de gevangenisstraf moet de man ook ruim 90.000 euro terugbetalen.

De penningmeester nam met de pinpas van de stichting hij jarenlang geld op bij betaalautomaten en betaalde daar de dagelijkse boodschappen, etentjes, kleding, brandstof voor de auto, de inrichting van een werkkamer en een auto mee. Daarnaast deed hij betalingen aan een deurwaarder voor privéschulden met geld van de stichting. Naast de diefstal maakte de man zich ook vier jaar lang schuldig aan valsheid in geschrifte. Hij gebruikte kennis en ervaring opgedaan in zijn werkzame leven om jaarrekeningen, de toelichtingen daarop en de verantwoording daarvan zelf op te maken en te doen alsof deze waren opgemaakt door een accountantskantoor. Stukken werden soms ook door zijn partner getekend.

Stichting wilde geen vergoeding betalen

‘De man heeft met zijn handelwijze niet alleen op geraffineerde wijze misbruik gemaakt van het vertrouwen van het nietsvermoedende bestuur van de stichting en dat vertrouwen beschaamd, maar ook de goede naam van een accountantskantoor aangetast met zijn handelwijze’, aldus de rechter. ‘Dat de man zich enkel heeft laten leiden door zijn eigen gewin en geen rekening heeft gehouden met de grote financiële gevolgen van zijn handelen voor de stichting, rekent de rechtbank de man zwaar aan.’ De man verweerde zich onder meer door te stellen dat hij de gelden van de stichting heeft onttrokken omdat hij, ondanks zijn herhaaldelijke verzoeken daartoe, geen vergoeding kreeg voor zijn werkzaamheden als penningmeester. Maar dat maakt zijn handelen nog niet goed: ‘Verdachte had andere wegen moeten bewandelen.’

Penningmeesters die een greep in de kas doen: het komt wel vaker voor. Niet zelden zijn ze gepensioneerd en/of hebben ze een achtergrond in accountancy, zoals de toen 81-jarige voormalig accountant die in 2018 een half jaar achter de tralies verdween nadat hij ruim drie ton aan stichtingsgelden in eigen zak had gestoken. De Groene Amsterdammer becijferde twee jaar terug dat sinds 2013 al zeker 260 penningmeesters geld achterover hadden gedrukt.

Rechtbank Overijssel, 30 oktober 2023